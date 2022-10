Covid oggi Germania, contagi in aumento. Torna obbligo mascherina?

A fronte di un aumento molto evidente dei contagi, si riapre in Germania il dibattito sull'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi. "Se non lo fate ora quando sarà il momento?", si è chiesto Gerald Gass, capo della Federazione ospedali della Germania in un'intervista alla Passauer Neue Presse. Con i suoi 731.9 casi per 100mila abitanti registrati oggi, il Paese è avanti per numero di contagi rispetto a molti altri stati. Senza contare che i casi ufficializzati non sono certamente tutti, fanno osservare gli esperti, secondo cui non molti, anche scoprendosi contagiati, si sottopongono a test ufficiali. L'alto numero di vaccini permette di limitare la gravità delle infezioni, ma la situazione negli ospedali è tale per cui molte operazioni e trattamenti non critici vengono rimandati. Per Gass, "questa è la situazione per metà delle strutture sanitarie. E peggiorerà nelle settimane a venire".

Non tutti però concordano sull'obbligo di indossare la mascherina: per Andreas Gassen, appartenente ad un'altra associazione medica, la decisione deve restare personale. Attualmente le mascherine sono richieste solo nei trasporti pubblici, negli studi medici, negli ospedali e nelle case di cura.