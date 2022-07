Covid oggi Germania, contagi su: sistema sanitario in difficoltà

Ospedali in difficoltà in alcuni Lander

Crescono in Germania le voci che segnalano il risorgere del Covid e l'aggravarsi dello stress che l'aumento dei casi comporta per il sistema sanitario. Un'importante associazione di medici, il Marburger Bund, ha avvertito che gli effetti degli elevati numeri dei contagi si stanno già facendo sentire. "Vediamo colli di bottiglia negli ospedali, specie nello Stato dello Schleswig-Holstein, con i suoi dati di contagi particolarmente elevati", ha detto la presidente del Marburger Bund Susanne Johna al quotidiano Handelsblatt.

"Ma anche alcuni servizi in altri Lander, guardie mediche e pronto soccorso, lavorano solo in parte a causa della carenza di personale. Dobbiamo anche presumere che sempre più lavoratori verranno a mancare nelle prossime settimane", ha detto Johna. Complessivamente la situazione può essere gestita, ma il sistema sanitario "sta raggiungendo il limite in alcune parti del Paese", ha concluso la presidente del Marburger Burg.