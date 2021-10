Covid oggi Germania, continuano a salire i contagi

Aumenta in Germania l'incidenza dei contagi da Coronavirus: secondo l'Istituto Robert Koch il numero di nuove infezioni per 100mila abitanti su 7 giorni è salito a 118,0 dal 113,0 del giorno prima. Una settimana fa era a 80,4. I contagi rilevati dalle autorità sanitarie del paese sono stati in un giorno 23.212. Una settimana fa erano 17.015. I decessi in 24 ore sono stati 114, contro i 92 di una settimana fa. Dall'inizio della pandemia il Rki ha riportato 4.506.415 infezioni confermate.

Il numero di pazienti con Coronavirus ammessi in ospedale per 100mila abitanti nel lasso di tempo di 7 giorni - il parametro più importante per l'adozione di misure restrittive - è oggi a 2,95, contro i 2,77 di ieri. Il valore massimo registrato in passato è stato il 15,5 del periodo natalizio. I pazienti affetti da Covid guariti sono stati complessivamente 4.237.100, i morti 95.359.