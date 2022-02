Covid oggi Germania, incidenza cresce ancora

La Germania registra più di 240.000 nuovi casi confermati di Covid-19 e supera la soglia dei dodici milioni di contagi dall'inizio della pandemia mentre continua a salire il dato sull'incidenza settimanale. I dati diffusi dall'Istituto Robert Koch indicano che nelle ultime 24 ore sono stati accertati 240.172 contagi, mentre ci sono stati altri 226 decessi. Il bollettino parla di un totale di 12.009.712 infezioni con 119.679 morti da quando è cominciata l'emergenza sanitaria.

I nuovi casi sono in calo rispetto a ieri, quando sono state comunicate quasi 250.000 nuove infezioni confermate in 24 ore (247.862, il secondo dato più alto dall'inizio della pandemia), ma continua a salire l'incidenza settimanale dei contagi da coronavirus che supera per la prima volta quota 1.470 (1.472,2) casi positivi per 100.000 abitanti, con 1.224.208 positivi negli ultimi sette giorni. I casi attivi sono circa 3.292.800 ed è la prima volta che in Germania questo dato supera i 3,2 milioni. Le persone guarite dopo aver contratto il Covid-19 sono circa 8.597.300.