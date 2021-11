Covid oggi Germania, Merkel: "Necessarie più restrizioni"

Nella Germania alle prese con una nuova ondata di contagi da coronavirus, "abbiamo bisogno di più restrizioni dei contatti". E' quanto ha detto Angela Merkel ribadendo la situazione di grande emergenza che sta vivendo il Paese, con la pandemia di Covid che continua a correre, arrivando a 75mila contagi quotidiani. "Ogni giorno conta a questo punto", ha aggiunto la cancelliera uscente tedesca, senza però voler commentare direttamente le richieste avanzata da alcuni premier regionali di anticipare una nuova riunione per affrontare la crisi, ora fissata per il 9 dicembre.

Per quella data dovrebbe essersi già insediato il nuovo governo guidato dal socialdemocratico Olaf Scholz - il cui insediamento è previsto per il 6 dicembre - e Merkel ha apprezzato l'intento del suo successore di creare un'unità di crisi per la pandemia. "Gli ho anche chiarito che possiamo istituirla durante questa fase di transizione", ha aggiunto.