Nelle ultime 24 ore sono stati 66.884 i nuovi contagi registrati in Germania dalle autorità sanitarie, per un'incidenza settimanale per 100mila abitanti che fa registrare il nuovo picco di 404,5 casi. I decessi attribuiti al Covid-19 nello stesso lasso di tempo sono stati 335, per un totale da inizio pandemia di 99.768.