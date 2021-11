Covid oggi Germania, nuovo record di contagi: oltre 37mila in un giorno

Continua ad aumentare il numero delle nuove infezioni da coronavirus in Germania: secondo quanto riportato dal Robert Koch Institute questa mattina, i contagi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 37.120, oltre 3mila in più di ieri, facendo segnare un nuovo record dall'inizio della pandemia. L'incidenza settimanale su 100mila abitanti è di 169,9 contro i 154,5 di ieri. In tutta la Germania sono stati registrati nelle ultime 24 ore altri 154 decessi, per un totale di 96.346.