Covid oggi Germania, oltre 24mila contagi e 121 morti in un giorno

Sono 24.668 i nuovi contagi da Coronavirus accertati in 24 ore in Germania dove si sono registrati altri 121 decessi. Una settimana fa erano state segnalate 19.572 infezioni e 116 morti in relazione al Covid-19. Secondo l'Istituto Robert Koch, l'incidenza per 100mila abitanti su sette giorni è arrivata a 139,2 con un aumento significativo rispetto a ieri quando era a 130,2. Una settimana fa era a 95,1.

Dall'inizio della pandemia la Germania ha confermato 4.559.120 contagi da coronavirus con 95.606 decessi. Secondo i dati dell'Rki sono circa 4.257.800 le persone guarite dopo aver contratto l'infezione.