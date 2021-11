Covid oggi Germania, quasi 64mila nuovi contagi

I nuovi contagi da coronavirus relativi alle ultime 24 ore in Germania sono stati 63. 924. Esattamente una settimana fa erano 45.081. L'incidenza per 100mila abitanti su sette giorni è di 362,2 casi. Ieri erano stati 340,7, una settimana fa 277,4, il mese scorso 80,4. Il Covid ha provocato nelle ultime 24 ore nel Paese la morte di 248 persone contro le 228 di una settimana fa. I dieci distretti regionali maggiormente colpiti sono quasi tutti in Sassonia e Baviera. Nella quasi totalità di questi distretti l'incidenza su sette giorni per 100mila abitanti ha superato i mille casi.

