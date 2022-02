L'incidenza su sette giorni per centomila abitanti è oggi a 1.349,5 casi

Contagi da covid ancora in crescita in Germania: nelle ultime 24 ore i casi di nuove infezioni da Coronavirus sono stati 248.838, più dei 236.120 di ieri. L'incidenza su sette giorni per centomila abitanti è oggi a 1.349,5 casi, contro i 1283,2 di ieri.