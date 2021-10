754 in più i ricoverati in ospedale

Sono 42.776 i nuovi casi di coronavirus registrati in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore, 754 dei quali hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale. Sono invece 136 le persone decedute per complicanze riconducibili al Covid-19 nell'ultima giornata, aggiornando così a 138.080 il totale dei morti dallo scoppio della pandemia. Lo hanno reso noto le autorità britanniche, che aggiornando a 8.272.883 i contagi confermati in totale.