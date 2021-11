Covid oggi Grecia, picco di contagi. Green Pass obbligatorio in uffici e negozi

Picco di contagi Covid in Grecia. Da sabato sarà necessario il Green Pass per entrare negli uffici pubblici, nelle banche e nei negozi, esclusi alimentari e farmacie, inclusi i parrucchieri. Chi non è vaccinato dovrà quindi esibire un test negativo. Anche per poter lavorare sarà necessario effettuare, in assenza di vaccino, due test a settimana, a spese del dipendente, ha reso noto il ministro della Salute, Thanos Plevris, sottolineando che il Paese non può permettersi un altro lockdown.

Da venerdì in poi, tutti i maggiorenni già vaccinati potranno ricevere la terza dose. Il numero dei nuovi contagi è in crescita in Grecia. Oggi i nuovi casi sono stati 6.700, un record dall'inizio della pandemia.