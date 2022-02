Da giovedì in vigore pass vaccinale

Nuovo record di contagi a Hong Kong, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7.533 casi e 13 morti, tra cui una bambina di appena 11 mesi. Davanti alla nuova ondata di casi, le autorità hanno deciso di aumentare le restrizioni e da giovedì entrerà in vigore il pass vaccinale, per cui sarà vietato l'accesso a ristoranti, supermercati e centri commerciali a chiunque non sia stato immunizzato contro il Covid.