Covid oggi Inghilterra, in vigore isolamento di 5 giorni: nuove regole

Il provvedimento del governo è legato alla necessità di far fronte alla carenza di personale in alcuni settori chiave

Entrano in vigore oggi in Inghilterra le nuove regole sull'isolamento per i vaccinati che risultano positivi al test per il Covid-19. Come riportano i media locali, l'isolamento viene ridotto da sette a cinque giorni, ma a condizione di un duplice tampone con esito negativo al quinto e sesto giorno.

In precedenza i positivi potevano mettere fine all'isolamento se risultavano negativi al tampone il sesto e il settimo giorno, con il test eseguito a 24 ore di distanza l'uno dall'altro. Il provvedimento del governo è legato alla necessità di far fronte alla carenza di personale in alcuni settori chiave in modo da far tornare le persone al lavoro il prima possibile.