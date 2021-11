Covid oggi Islanda, record contagi: mascherine di nuovo obbligatorie

Impennata di contagi da covid in Islanda, che annuncia una stretta delle misure per il contenimento del virus. Secondo quanto annunciato dal governo, da domani sarà nuovamente obbligatorio indossare le mascherine nei negozi e comunque nelle situazioni nelle quali non può essere garantita una distanza di 1.5 metri. Poi, da mercoledì, saranno ammessi solo eventi con un massimo di 500 persone invece delle duemila attuali e i locali dovranno chiudere le porte due ore prima di quanto avveniva finora, alle 23, con i clienti fuori entro le 24. Tutti gli adulti over 16, inoltre, potranno fare la terza dose del vaccino: le autorità contano di richiamare circa 160mila persone entro la fine dell'anno.

Le nuove restrizioni resteranno in vigore per un mese, fino all'8 dicembre. Nelle ultime 24 ore in Islanda sono stati registrati 164 nuovi casi di covid, il numero più alto dall'inizio della pandemia.