Covid oggi Israele, 3.208 contagi: dato più basso da quattro mesi

Sono 3.208 i nuovi casi di coronavirus diagnosticati in Israele nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della Sanità israeliano, sottolineando che si tratta del dato di contagi più basso da quattro mesi. Diminuiti anche i casi gravi, 40 in meno rispetto a ieri per un totale di 671. Sono, invece, 35 le persone che hanno perso la vita nell'ultima giornata per complicanze riconducibili al Covid-19, aggiornano a 7.684 il totale dei decessi.

Intanto domenica il governo si riunirà per discutere dello stato della pandemia. Nel frattempo il direttore generale del ministero della Salute, Nahman Ash, ha spiegato che gli ospedali non saranno in grado di controllare sistematicamente il Green Pass delle persone ammesse.