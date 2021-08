Covid oggi Israele, 3.269 contagi: nuove misure e regole

Sono 3.269 i contagi da coronavirus in Israele secondo i dati del bollettino riportati oggi, 4 agosto 2021, dai media. I nuovi casi superano quota 3000 per il secondo giorno consecutivo e aumentano le aree identificate come zone rosse per la presenza di focolai: sono diventate 18, mentre lunedì erano 13. I nuovi contagi sono stati individuati su circa 98.000 test: l'indice di positività è al 3,3%. I pazienti ricoverati per covid sono 449: in condizioni gravi sono 237 persone e 48 hanno bisogno del supporto delle macchine per respirare.

Sui media torna a circolare la parola lockdown. "Il nostro obiettivo è tenere Israele aperto mentre evitiamo che gli ospedali si riempiano e che i letti scarseggino", ha detto il primo ministro Naftali Bennett, intervenuto all'apertura di un centro per i test. "Sappiamo come spegnere i focolai", ha aggiunto.

Intanto, arrivano nuove regole e restrizioni che entrano in vigore da domenica. Tra queste, il green pass sarà necessario per accedere anche ad eventi a cui partecipano meno di 100 persone. Ad eventi all'aperto con più di 100 persone si potrà partecipare solo con la mascherina. Raccomandato lo smart working per le aziende private e disposta la riduzione degli organici in sede per alcuni uffici pubblici.