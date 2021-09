Record di casi in 24 ore

Record di nuovi contagi da coronavirus in Israele con 11.187 casi nelle ultime 24 ore, ha reso noto il ministero della Salute il giorno dopo la ripresa delle scuole. Ma con l'avvio della somministrazione della terza dose del vaccino (più del 25 per cento della popolazione di 9,4 milioni ha ricevuto il richiamo) il numero di casi gravi è in netta discesa, la metà del numero dello scorso gennaio.