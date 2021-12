Covid oggi Israele, quasi 5mila contagi

Quarta dose di vaccino per immunodepressi e pazienti nelle strutture per anziani

Sono 4.916 i contagi da coronavirus accertati su circa 157.000 test effettuati ieri in Israele, dove inizia la somministrazione della quarta dose di un vaccino anti-Covid per i più vulnerabili. Il dato sui contagi giornalieri è un record dal 27 settembre, sottolinea Ynet, che riporta i dati del ministero della Salute. L'indice R è arrivato a 1,71. I pazienti Covid ricoverati in ospedale con sintomi gravi sono 93.

Intanto, come riporta il Times of Israel, è iniziata stamani la somministrazione della quarta dose di un vaccino contro il Covid-19 per gli immunodepressi (a patto che siano passati almeno quattro mesi dalla terza) dopo il via libera arrivato ieri dal direttore generale del ministero della Salute, Nachman Ash, nel mezzo dei timori per la variante Omicron del coronavirus.

E stamani, scrive ancora il Times of Israel, Ash ha approvato anche la quarta dose per i pazienti nelle strutture per anziani. Dall'inizio della pandemia in Israele ci sono stati 8.243 decessi per complicanze legate al Covid-19.