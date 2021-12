Covid oggi Israele, vaccini bimbi 5-11 anni anche a scuola

Per settimane il 40% dei nuovi contagi ha riguardato i bimbi in questa fascia d'età

Israele ha iniziato la somministrazione di vaccini anti covid per i bambini della fascia d'età 5-11 anni anche nelle scuole. Lo scrive il Jerusalem Post, sottolineando lo sforzo del governo per l'immunizzazione della popolazione di fronte al pericolo di una nuova ondata dovuta alla variante omicron.

Per settimane, riferisce il giornale, il 40% dei nuovi contagi in Israele ha riguardato i bimbi fra i 5 e gli 11 anni. Ma la vaccinazione in questa fascia d'età, iniziata il 22 novembre, procede più lentamente di quanto sperato. Al momento sono circa 115mila i piccoli che hanno ricevuto una dose, su una platea di 1,2 milioni di bimbi.