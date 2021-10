Covid oggi Israele, verso fine quarta ondata

Israele si avvia verso la fine della quarta ondata della pandemia di coronavirus iniziata a giugno. Parola del direttore generale del ministero della Sanità, Nachman Ash, che alla radio 103Fm ha detto di credere ''che siamo sulla strada di un vero calo dell'infezione. Credo che la quarta ondata stia finendo".

Tuttavia, ha aggiunto, con la riapertura delle scuole dopo la pausa per le festività ebraiche,i tassi di infezione potrebbero tornare a salire. "E' difficile da prevedere ed è sicuramente una delle nostre preoccupazioni per le prossime settimane", ha detto. Oggi negli ospedali sono ricoverati 607 pazienti in gravi condizioni, il numero più basso visto dalla fine di agosto.