Covid oggi Italia, 108.304 contagi e 223 morti: bollettino 7 gennaio

Sono 108.304 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 7 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri covid - regione per regione - nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 223 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 492.172 tamponi effettuati, balzo del tasso di positività al 22%. Ci sono +764 ricoverati, + 32 in terapia intensiva. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale 138.697.

BOLLETTINO REGIONE PER REGIONE

LAZIO - Sono 11.905 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 gennaio nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Solo a Roma i casi sono 8.366. Si registrano altri 11 morti. "Oggi nel Lazio, su 25.863 tamponi molecolari e 30.341 tamponi antigenici per un totale di 56.204 tamponi, si registrano 11.905 nuovi casi positivi (-2.150). Sono 11 i decessi (+4), 1.373 i ricoverati (+2), 190 le persone nelle terapie intensive (+6) e +1.630 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 21,1%. I casi a Roma città sono a quota 8.366". Lo rende noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato dopo la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

VENETO - Sono 6.846 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 7 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 39.484 tamponi, il tasso di positività è al 17,34%. Registrati altri 33 morti. I pazienti ricoverati per covid in Veneto sono 1.680 (+153). In area non critica sono ricoverate 1.475 persone (+150). I pazienti covid in terapia intensiva sono 205.

TOSCANA - Sono 7.567 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 7 gennaio. Si registrano altri 13 morti. I nuovi casi - 4.769 confermati con tampone molecolare e 2.798 da test rapido antigenico -, che portano il totale a 470.590 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, sono l'1,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 311.392 (66,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 18.580 tamponi molecolari e 12.471 tamponi antigenici rapidi, di questi il 24,4% è risultato positivo. Sono invece 11.684 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 64,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 151.568, +4,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.066 (65 in più rispetto a ieri), di cui 108 in terapia intensiva (10 in più). Oggi si registrano 13 nuovi decessi: 6 uomini e 7 donne con un'età media di 75,9 anni.

BASILICATA - Sono 988 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 gennaio in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi, 939 riguardano residenti, sono stati individuati su un totale di 2.245 tamponi molecolari. Le persone decedute sono un uomo e due donne rispettivamente residenti a Senise, Potenza e Tolve. I lucani guariti o negativizzati sono 127. I ricoverati per Covid-19 sono 76 (+4) di cui 2 in terapia intensiva: 40 (di cui 1 in TI) nell'ospedale di Potenza; 36 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 8.960.

SARDEGNA - Sono 1.562 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 7 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. I nuovi casi sono stati rilevati sulla base di 5.824 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10188 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 ( lo stesso numero di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 180 (7 in più di ieri). Sono 13.533 i casi di isolamento domiciliare (1369 in più di ieri). Si registrano 3 decessi: un uomo di 51 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; un uomo di 58 anni, residente nella provincia di Oristano; un uomo di 98 anni, residente nella provincia di Oristano.

PUGLIA - Sono 5.581 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 gennaio in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 36.031 tamponi effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.681; Bat: 526; Brindisi: 514; Foggia: 738; Lecce: 1.265; Taranto: 761; Residenti fuori regione: 84; Provincia in definizione: 12. Sono 50.664 le persone attualmente positive, 408 quelle ricoverate in area non critica, 34 le persone in terapia intensiva. Dati complessivi: 339.499 casi totali; 6.154.353 tamponi eseguiti; 281.829 persone guarite e 7.006 persone decedute.

ABRUZZO - Sono 1.540 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 7 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. I nuovi casi (di età compresa tra 2 mesi e 98 anni) portano il totale dall'inizio dell’emergenza a 130.440. Si registrano altri 4 morti, che portano a 2.659 il totale delle vittime. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 38.983 (+1.006 rispetto a ieri). Sono 269 i pazienti (+21 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 25 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 38.689 (+984 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.904 tamponi molecolari e 8.826 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 13,47%.

ALTO ADIGE - Sono 832 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 gennaio in Alto Adige, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.148 tamponi Pcr e registrato 190 nuovi casi positivi. Ci sono inoltre 642 test antigenici positivi. A livello provinciale ad oggi sono stati effettuati in totale 788.496 tamponi su 278.430 persone. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 75 e 56 quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate, mentre quelli in terapia intensiva sono 17. I decessi complessivi (incluse le case di riposo) sono 1.318. Sono 99.759 (+448) i guariti totali.

CALABRIA - Sono 1.469 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Calabria oggi, 7 gennaio 2022, secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Due i morti, per un totale di 1.658 decessi. Effettuati 10.602 tamponi. Il bollettino, inoltre, registra +121 guariti, +1.346 attualmente positivi, +17 ricoveri (per un totale di 373) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 32).