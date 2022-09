Covid oggi Italia, 12.082 contagi e 32 morti: bollettino 18 settembre

Sono 12.082 i nuovi contagi da coroanvirus in Italia oggi, 18 settembre 2022, secondo numeri e dati - regione per regione - del bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 32 morti. I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono 97.091 e fanno rilevare un tasso di positività pari al 12,4%. Sale il numero dei pazienti in terapia intensiva, 157 in totale e 7 in più di ieri, mentre calano i ricoveri ordinari che in totale sono 3.420, 54 in meno di ieri.

COVID ITALIA, I NUMERI REGIONE PER REGIONE

Lazio - Sono 1.492 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 18 settembre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrato un morto. A Roma segnalati 639 casi.

"Oggi nel Lazio su un totale di 10.802 tamponi, si registrano 1.492 nuovi casi positivi (-36), 1 decesso (-1), 368 ricoverati (-10), 25 terapie intensive ( invariato ) e 1.034 i guariti in più rispetto a ieri mentre il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,8%. I casi a Roma città sono a quota 639", dice l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Emilia Romagna - Sono 1.073 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 18 settembre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 7.102 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 3.280 molecolari e 3.822 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,1%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 23 (+2 rispetto a ieri, +9,5%), l’età media è di 64,7 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 613 (+1 rispetto a ieri, +0,2%), età media 74,2 anni. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 50,3 anni.

Sardegna - Sono 200 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 18 settembre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1769 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 (come ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 67 (-5), 4749 sono i casi di isolamento domiciliare (+30). Non si registrano decessi.

Toscana - Sono 606 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 18 settembre. Si registra inoltre un altro decesso. Nella regione sono 1.390.557 i casi di positività al Coronavirus, 115 i nuovi casi confermati con tampone molecolare e 491 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.299.953 (93,5% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 809 tamponi molecolari e 4.580 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,2%% è risultato positivo. Sono invece 1.155 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 52,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 79.887, -0,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 169 (9 in meno rispetto a ieri), di cui 9 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registra un nuovo decesso: una donna di 82 anni. Questi i dati, accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale. relativi all'andamento dell'epidemia in regione.