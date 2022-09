Covid oggi Italia, 12.317 contagi e 34 morti: bollettino 11 settembre

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 12.317 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 11 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 34 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 108.644 tamponi con un tasso di positività all'11,3%. In calo ricoveri, 13 in meno di ieri, in aumento le terapie intensive occupate, 7 in più di ieri.

I DATI DALLE REGIONI

LAZIO - Sono 1.256 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 settembre nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. “Oggi nel Lazio su 2.413 tamponi molecolari e 7.866 tamponi antigenici per un totale di 10.279 tamponi, si registrano 1.256 nuovi casi positivi (-123), sono 1 i decessi (-1), 438 i ricoverati (+2), 36 le terapie intensive (-1) e +2.039 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,2%. I casi a Roma città sono a quota 610”, comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Ecco nel dettaglio la situazione dei contagi: Asl Roma 1: sono 198 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 215 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 197 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 54 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 81 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 97 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 414 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 145 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 133 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 59 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 77 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

SARDEGNA - Sono 180 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 settembre in Sardegna, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registra un morto. ''In Sardegna si registrano oggi 180 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 155 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2219 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 ( +1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 81 (+1). 6602 sono i casi di isolamento domiciliare (+59). Si registra il decesso di un uomo di 80 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari''. Lo comunica la Regione Sardegna.

TOSCANA - Sono 625 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11settembre in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 22 morti. ''In Toscana sono 1.384.986 i casi di positività al Coronavirus, 625 in più rispetto a ieri (119 confermati con tampone molecolare e 506 da test rapido antigenico) - comunica la Regione - I nuovi casi sono lo 0,05% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.294.924 (93,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 829 tamponi molecolari e 4.849 tamponi antigenici rapidi, di questi l'11% è risultato positivo. Sono invece 1.231 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 50,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 79.367, -0,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 185 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 8 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: 2 uomini, con un'età media di 80,5 anni''.