Covid oggi Italia, 12.932 contagi e 47 morti: bollettino 28 novembre

Sono 12.932 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 28 novembre 2021, secondo numeri e dati covid - regione per regione - nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 47 morti. I nuovi casi, mentre anche l'Italia registra il primo contagio da variante Omicron, sono stati individuati su 512.592 tamponi. Il tasso di positività è al 2,5%. Sono 638 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 14 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39.

BOLLETTINO REGIONE PER REGIONE, I NUMERI COVID

LAZIO - “Oggi nel Lazio su 14.883 tamponi molecolari e 26.620 tamponi antigenici per un totale di 41.503 tamponi, si registrano 1.255 nuovi casi positivi (+51), sono 4 i decessi (-2), 716 i ricoverati (+1), 94 le terapie intensive (+5) e +664 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 3%. i casi a roma città sono a quota 572''. Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Nella Asl Roma 1: sono 226 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 319 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 50 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 150 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 120 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 363 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 103 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 156 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 28 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 76 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

CALABRIA - Sono 236 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 novembre 2021 in Calabria, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri tre decessi.

I nuovi casi di positività sono stati rilevati su 5.161 tamponi effettuati. Sono +131 i guariti. Da inizio emergenza 1.495 decessi. Il bollettino, inoltre, registra +102 attualmente positivi, +100 in isolamento, +2 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 16).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 534 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 28 novembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano 7 morti. Nel dettaglio, su 5.025 tamponi molecolari sono stati rilevati 478 nuovi contagi con una percentuale di positività del 9,51%. Sono inoltre 14.214 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 56 casi (0,39%).

Nella giornata odierna si registrano 7 decessi: quattro donne di Trieste, rispettivamente di 98 anni (deceduta all'ospedale di Trieste), 87 anni (deceduta in residenza protetta per anziani), 87 anni (deceduta all'ospedale di Gorizia) e di 76 anni (deceduta all'ospedale di Trieste); un uomo di 82 anni di Trieste deceduto al nosocomio triestino; un uomo di 79 anni di Gemona deceduto all'ospedale di Palmanova e una donna di 86 anni di Brugnera deceduta all'ospedale di Pordenone. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 27, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 276, come comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

PIEMONTE - Sono 566 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 28 novembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registra un morto.

I nuovi casi (di cui 261 dopo test antigenico) sono pari all’1,4% di 40.118 tamponi eseguiti, di cui 34.718 antigenici. Dei 566 nuovi casi gli asintomatici sono 367 (64,8%). I ricoverati in terapia intensiva sono 33 (invariati rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 357(+22 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 9.423

I tamponi diagnostici finora processati sono 9.770.523 (+ 40.118 rispetto a ieri), di cui 2.495.931 risultati negativi. I pazienti guariti diventano complessivamente 380.193 (+283 rispetto a ieri).

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.344 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 28 novembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. Nel dettaglio, i nuovi casi sono stati individuati su un totale di 28.277 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 4,7%.

L'età media dei nuovi positivi di oggi è 41,1 anni. ''Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 16.857 tamponi molecolari. A questi si aggiungono anche tamponi rapidi 11.370. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 357 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 420.386. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 19.470 (+980). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 18.776 (+937), il 95,6% del totale dei casi attivi.

Si registrano sette decessi: due in provincia di Bologna (due uomini rispettivamente di 76 e 78 anni), due in provincia di Reggio Emilia (due uomini di 55 e 60 anni), uno in provincia di Piacenza (una donna di 93 anni), un decesso in provincia di Parma (un uomo di 85 anni), uno in provincia di Rimini (un uomo di 89 anni). In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.774.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 62 (+4 rispetto a ieri), 632 quelli negli altri reparti Covid (+39).

CAMPANIA - Sono 1.147 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 28 novembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino regionale. Registrati altri 2 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 29.578 tamponi. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 300. In terapia intensiva, invece, 25 persone.

PUGLIA - Sono 129 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 28 novembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 19.468 tamponi. Spiccano i 45 contagi in provincia di Bari e i 28 in provincia di Foggia. Le persone attualmente positive sono 4.023. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 137. In terapia, invece, 22 malati.

ABRUZZO - Sono 138 i contagi (di età compresa tra 2 e 82 anni) registrati in Abruzzo oggi, 28 novembre 2021, secondo i numeri del bollettino.

Eseguiti 3140 tamponi molecolari e 11409 test antigenici, nessun deceduto, 80566 guariti (+1), 4311 attualmente positivi (+137), 106 ricoverati in area medica (+8), 9 in terapia intensiva (invariato), 4196 in isolamento domiciliare (+129). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (11), Chieti (57), Pescara (39), Teramo (26), in accertamento (5).

TOSCANA - In Toscana sono 595 i nuovi contagi da coronavirus secondo il bollettino di oggi, 28 novembre. Si registra inoltre un altro morto. 561 i casi confermati con tampone molecolare e 34 da test rapido antigenico, che portano il totale a 300.647 dall'inizio dell'emergenza sanitaria al Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 284.145 (94,5% dei casi totali). ù

Oggi sono stati eseguiti 9.050 tamponi molecolari e 21.034 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2% è risultato positivo. Sono invece 8.343 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 9.103, +4,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 295 (1 in più rispetto a ieri), di cui 46 in terapia intensiva (2 in meno). Si registra 1 nuovo decesso: una donna di 78 anni di Siena.