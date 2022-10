Covid oggi Italia, 13.316 nuovi casi e 47 morti: bollettino 3 ottobre

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 13.316 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 3 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 47 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 85.693 tamponi, tra molecolari e antigenici che fanno rilevare un tasso di positività al 15,5%. In aumento i ricoveri (+228 da ieri, per un totale di 4.520) e le persone in terapia intensiva (+7 da ieri, per un totale di 140).

I DATI DALLE REGIONI

LAZIO - Sono 1.437 i nuovi casi contagi oggi, 3 ottobre 2022, nel Lazio su 2.577 tamponi molecolari e 7.404 tamponi antigenici per un totale di 9.981 test. Si registrano 8 decessi (+8), 453 ricoverati (+10), 26 terapie intensive (-1) e +2.115 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,3%. I casi a Roma città sono a quota 901. Lo comunica il bollettino della Regione. Nel dettaglio: nella Asl Roma 1 sono 397 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 274 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 3 sono 230 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 4 sono 63 i nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 5 sono 106 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 6 sono 124 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24 ore.

TOSCANA - Sono 524 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 3 ottobre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. Tra i nuovi casi, 128 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 396 con test rapido. I guariti crescono dello 0,02% (224 persone) e raggiungono quota 1.361.635 (96,6% dei casi totali). Al momento in Toscana risultano pertanto 37.592 positivi, +0,8% rispetto a ieri. Di questi 263 (20 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 6 (1 in più) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 2 nuovi morti: un uomo e una donna con un'età media di 79 anni. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 402 tamponi molecolari e 2.656 tamponi antigenici rapidi: di questi il 17,1% è risultato positivo. Sono invece 806 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 65% di questi è risultato positivo. L'età media dei 524 nuovi positivi è di 46 anni circa (11% ha meno di 20 anni, 14% tra 20 e 39 anni, 37% tra 40 e 59 anni, 28% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più).

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.964 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia-Romagna oggi, 3 ottobre 2022, su un totale di 10.664 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 6.942 molecolari e 3.722 test antigenici rapidi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 18,4%. Si registrano 3 decessi, riferiti ai giorni scorsi: 2 in provincia di Modena (una donna di 92 anni e un uomo di 86 anni); 1 in provincia di Bologna (un uomo di 98 anni). Nessun decesso nelle altre province.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 23 (+1 rispetto a ieri, pari al +5%), l’età media è di 67,8 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 725 (+40 rispetto a ieri, +6%), età media 74,2 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Parma (invariato); 2 a Reggio Emilia (invariato); 2 a Modena (+1); 7 a Bologna (invariato); 2 a Imola (+1); 2 a Ferrara (invariato); 2 a Ravenna (invariato); 1 a Forlì (invariato); 2 a Cesena (invariato); 2 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Piacenza (-1).

SARDEGNA - In Sardegna si registrano oggi, 3 ottobre 2022, 224 ulteriori casi confermati di positività al Covid, di cui 211 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.031 tamponi. Nessun paziente è ricoverato nei raparti di terapia intensiva (-1). I pazienti ricoverati in area medica sono 58 (+2). 4.793 sono i casi di isolamento domiciliare (+46). Si registra un decesso nella Asl di Sassari. Lo comunica la Regione Sardegna.