Covid oggi Italia, 13.762 contagi e 347 morti: bollettino 18 febbraio

(Adnkronos)

Sono 13.762 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 18 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 347 morti.

I dati regione per regione

Toscana - Sono 956 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 18 febbraio, secondo il bollettino che registra altri 11 morti. I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 956 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (il 17% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 36% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più).

Valle d'Aosta - Sono 11 i nuovi contagi di coronavirus riscontrati in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 18 febbraio. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 98 tamponi. Non si registrano ulteriori decessi, le vittime da inizio pandemia nella regione sono 413.

Basilicata - Sono 113 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 109 riguardanti residenti, su un totale di 1.262 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino.

Veneto - Oltre 1000 contagiati da coronavirus e indice Rt a 0,78. Sono i dati relativi al bollettino covid del Veneto di oggi, 18 febbraio. "L'Rt in Veneto oggi è dello 0,78, non è preoccupante, ma dobbiamo fare attenzione perché in leggera crescita. Tutti gli altri parametri come i ricoveri, anche in terapia intensiva, sono abbondantemente sotto la linea che potrebbe farci scattare in zona arancione", ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa.

Abruzzo - Sono 482 i nuovi casi di coronavirus registrati in Abruzzo oggi 18 febbraio. E secondo il bollettino quotidiano ci sono altri 11 morti. Sono complessivamente 49.710 i casi positivi al Covid 19 registrati nella Regione dall’inizio dell’emergenza.

Emilia Romagna - Sono 1.565 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 18 febbraio, secondo il bollettino relativo a 29.633 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,3%. Da ieri si registrano altri 27 morti.

Lazio - Nel Lazio oggi su oltre 11 mila tamponi (-417) e oltre 18 mila antigenici per un totale di quasi 30 mila test, si registrano 1.025 casi positivi (+154), 41 i decessi (-14) e +1.953 i guariti. Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500.

Calabria - Sono 166 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 2 morti.

Puglia - Sono 844 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 37 morti. 10.033 i tamponi effettuati in 24 ore, così ripartiti i nuovi positivi: 326 in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 59 nella provincia Bat, 102 in provincia di Foggia, 75 in provincia di Lecce, 185 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 4 casi di residenza non nota.

Sardegna - ltri 100 di coronavirus in Sardegna secondo il bollettino dell’Unità di crisi regionale, che annuncia 8 morti nei dati di oggi, 18 febbraio. L’incremento dei test è di 2.545 rispetto a ieri, con un tasso di positività che scende al 3,9%.