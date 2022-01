Covid oggi Italia, 141.262 contagi e 111 morti: bollettino 1 gennaio

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Il tasso di positività sale al 13%

Sono 141.262 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, sabato 1 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 111 morti. Il tasso di positività sale al 13%.

Con 1.084.295 tamponi effettuati, il tasso di positività sale al 13%. Continuano ad aumentare i ricoverati con sintomi: 11.265 (+115 in 24 ore), così come le terapie intensive, 1.297 (+37), con 135 ingressi giornalieri.

Il numero di attuali positivi supera quota un milione (1.021.607) con un incremento di 120.713. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia in Italia è di 137.513.

I DATI DELLE REGIONI

LOMBARDIA - Sono 37.270 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 1 gennaio 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati nella regione altri 37 morti, che portano il totale delle vittime a 35.095 dall'inizio dell'emergenza. Gli attuali positivi sono 284.897 (+ 32.517), mentre i dimessi/guariti sono 934.642 (+ 4.739).

LAZIO - Sono 12.345 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio registrati nel bollettino di oggi, 1 gennaio 2022. Registrati inoltre altri 6 morti. A Roma città i nuovi casi sono 6.752. Da lunedì la regione passerà in zona gialla. Rispetto al 1 gennaio dello scorso anno, si contano 1.598 ricoveri in meno in area medica, 152 in meno in terapia intensiva, 8.870 isolati a domicilio in meno e 17 decessi in meno. Sul fronte della campagna vaccinale, ieri sono stati somministrati 36 mila vaccini e le somministrazioni non si sono fermate nemmeno nella fascia notturna. Superata quota 11 milioni di somministrazioni totali di vaccino e 2 milioni di dosi booster pari al 42% della popolazione.

CAMPANIA - Sono 13.888 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 gennaio 2022 in Campania, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 morti. I nuovi casi di positività sono emersi ieri dall'analisi di 132.821 test. Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 4 nuovi decessi, 3 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. In Campania sono 55 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (7 in più rispetto a ieri), 686 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (+11 rispetto al dato diffuso ieri).

CALABRIA -Sono 1.230 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 1 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 12 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 13.340 tamponi. Gli altri numeri: + 393 guariti, + 825 attualmente positivi, - 4 ricoverati (per un totale di 308) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 28). Viene, infine, precisato che "dei 9 decessi comunicati oggi, 5 sono avvenuti a domicilio nel mese di dicembre 2021 e si è avuta notizia oggi in seguito a verifiche effettuate sulle schede Istat di morte".

TOSCANA - Sono 14.994 i nuovi contagi registrati in Toscana secondo il bollettino di oggi, 1 gennaio 2022. Si registrano inoltre altri 4 morti. 66.723 i test effettuati, di cui 22.991 tamponi molecolari e 43.732 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 22,47% (66,4% sulle prime diagnosi). I nuovi casi sono il 3,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 300.155 (75,7% dei casi totali).

VENETO - Sono 14.270 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 1 gennaio 2022. Si registrano inoltre altri 12 morti. Gli attualmente positivi nella Regione sono 103.891, il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 12.395.

EMILIA ROMAGNA - Sono 12.255 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 1 gennaio 2022. Si registrano inoltre altri 15 morti. Dall'inizio dell'epidemia, nella regione si sono registrati 549.175 casi di positività, il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore è di 51.575. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 23,7%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 8.458.268 dosi; sul totale sono 3.610.748 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 1.383.709.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 2.331 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 1 gennaio 2022. Registrati inoltre altri 12 morti. Su 9.401 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.825 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 19,41%. Sono inoltre 17.561 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 506 casi (2,88%). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

PUGLIA - Sono 3.000 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 1 gennaio 2022. Non si registrano invece nuovi decessi. 67.636 i test giornalieri effettuati, 27.367 le persone attualmente positive, 278 quelle ricoverate in area non critica e 31 in terapia intensiva. Per quanto riguarda i dati complessivi, sono 312.157 i casi totali nella Regione, 5.830.157 i test eseguiti finora, 277.803 i guariti e 6.987 le persone decedute.

SARDEGNA - In Sardegna si registrano oggi 891 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 4727 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 21267 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 ( 1 in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 142 (4 in meno di ieri) mentre 8505 sono i casi di isolamento domiciliare ( 675 in più di ieri). Si registra il decesso di una donna di 88 anni, residente nella provincia di Oristano.