Covid oggi Italia, 15.565 contagi e 18 morti: bollettino 10 settembre

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 15.565 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 10 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 18 morti (59 ieri). Sono stati processati 140.365 i tamponi, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività all'11,1% (11,3% ieri). In calo i ricoveri (-81 da ieri per un totale di 3.936) mentre sono in leggero aumento le terapie intensive (+1 da ieri per un totale di 173)

I DATI DALLE REGIONI

LAZIO - Sono 1.379 nuovi contagi da coronavirus oggi, 10 settembre 2022, nel Lazio, su 3.027 tamponi molecolari e 10.218 test antigenici per un totale di 13.245 tamponi. S registrano 2 decessi (-4), 436 i ricoverati (-16), 37 le terapie intensive (stabili) e +2.196 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,4%. I casi a Roma città sono a quota 620. Lo riferisce l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.162 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 10 settembre 2022, in Emilia-Romagna, su un totale di 9.446 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.265 molecolari e 5.181 test antigenici rapidi. Si registra un decesso. Lo riferisce il bollettino Covid della Regione. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 12,3%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 26 (+1 rispetto a ieri, +4%), l’età media è di 68,9 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 719 (-22 rispetto a ieri, -3%), età media 74,9 anni.

TOSCANA - Sono 785 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 10 settembre 2022 in Toscana, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 841 tamponi molecolari e 5.653 antigenici rapidi, di questi il 12,1% è risultato positivo. I ricoverati sono 193 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 6 in terapia intensiva (2 in più).

SARDEGNA - In Sardegna si registrano oggi 259 contagi da coronavirus, di cui 248 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2133 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5 ( stesso dato di ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 80 (+3). 6543 sono i casi di isolamento domiciliare (-305). Si registra il decesso di un uomo di 81 anni, residente nella provincia di Sassari''. Lo comunica la Regione Sardegna.