Covid oggi Italia, 1.597 contagi e 44 morti: bollettino 18 ottobre

Sono 1.597 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 18 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 44 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 219.878 tamponi, il tasso di positività è allo 0,72%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 358, +9 da ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono 2.428 (+42). Sono 2.756 i guariti nelle ultime 24 ore.

I DATI DELLE REGIONI

CAMPANIA - Sono 158 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 18 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Segnalati 8 morti: 6 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 in precedenza. I nuovi casi sono stati individuati su 10.287 tamponi. In Campania sono 17 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 185 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza.

LAZIO - Sono 202 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 ottobre 2021 nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 della regione. Si registrano altri 8 morti.

Oggi nel Lazio, "su 5.458 tamponi molecolari e 7.318 tamponi antigenici per un totale di 12.776 tamponi, si registrano 202 nuovi casi positivi (-86); 8 i decessi (+6), 318 i ricoverati (+11), 48 le terapie intensive (-1) e 323 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,5%. I casi a Roma città sono a quota 71" riferisce l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria, Alessio D'Amato, nel bollettino al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Complessivamente sono 8.689 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 318 ricoverati, 48 in terapia intensiva e 8.323 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 371.738 e i morti 8.722, su un totale di 389.149 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

EMILIA ROMAGNA - Sono 209 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 18 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registra un morto. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 15.981 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,3%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 41,9 anni.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 720 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 400.859. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 13.684 (-512). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 13.350 (-518), il 97,5% del totale dei casi attivi.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.533. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 32 (stabili rispetto a ieri), 302 quelli negli altri reparti Covid (+6).

SARDEGNA - Sono 13 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 18 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registrano 4 morti: i decessi segnalati riguardano un uomo di 84 anni e una donna di 85 residenti nella provincia di Oristano e due donne di 86 e 97 anni residenti nella provincia del Sud Sardegna.

I positivi sono 13 sulla base di 777 persone testate e 971 tamponi processati, fra molecolari e antigenici, 971. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (2 in più rispetto a ieri), 48 (-2), quelli in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1.486 persone (29 in meno rispetto a ieri).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 39 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 18 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registra un morto. Nel dettaglio, su 1.550 tamponi molecolari sono stati rilevati 34 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,19%. Sono inoltre 5.291 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5 casi (0,09%). Restano 7 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 43 i pazienti ospedalizzati in altri reparti, comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.833, con la seguente suddivisione territoriale: 832 a Trieste, 2.026 a Udine, 680 a Pordenone e 295 a Gorizia. I totalmente guariti sono 110.138, i clinicamente guariti 30 e 874 le persone in isolamento.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 114.925 persone con la seguente suddivisione territoriale: 23.743 a Trieste, 52.775 a Udine, 23.038 a Pordenone, 13.769 a Gorizia e 1.600 da fuori regione. Relativamente alle strutture residenziali per anziani non si registrano contagi né tra gli ospiti né tra gli operatori.

ABRUZZO - Sono 3 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 ottobre in Abruzzo, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I tre nuovi casi hanno un'età compresa tra 29 e 48 anni) e portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 81895. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 2553. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 78004 dimessi/guariti (+85 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1338 (-82 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 450 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

TOSCANA - Sono 145 i nuovi casi di coronavirus oggi, 18 ottobre, in Toscana secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. Tocca così quota 286.018 il totale dei casi dall'inizio della pandemia. Dei nuovi contagi, che sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente,142 sono stati confermati con tampone molecolare e 3 da test rapido antigenico. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 273.493 (95,6% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 5.432 tamponi molecolari e 6.701 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,2% è risultato positivo. Sono invece 3.891 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.290, -1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 233 (14 in più rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (3 in più). Si registrano 4 nuovi decessi: un uomo e 3 donne con un'età media di 80 anni (2 a Firenze, 1 a Pistoia, 1 a Arezzo).

PUGLIA - Sono 42i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 ottobre in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 14.769 test giornalieri effettuati. I nuovi casi per provincia: Bari: 15; Bat: 0; Foggia: 14; Lecce: 12; Taranto: 1; Residenti fuori regione: 0; Provincia in definizione: 0. Sono 2.123 le persone attualmente positive; 129 le persone ricoverate in area non critica; 18 in terapia intensiva. Sono 270.475 i casi totali registrati nella regione da inizio pandemia, 3.926.476 i test eseguiti, 261.536 le persone guarite e 6.816 le persone decedute.

BASILICATA - Sono 4 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 ottobre in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Non si registrano decessi. Eseguiti 113 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 18. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 22 di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 959.

Per la vaccinazione, sono state effettuate 1.010 somministrazioni ieri. Finora 429.507 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (77,6 per cento del totale della popolazione residente) mentre 390.160 hanno completato il ciclo vaccinale (70,5 per cento), per un totale di 819.667 somministrazioni effettuate.

CALABRIA - Sono 57 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 18 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registra un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 2.315 tamponi effettuati. Gli altri numeri: +68 guariti, -12 attualmente positivi, -14 in isolamento, +3 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 10).