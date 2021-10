Covid oggi Italia, 1.612 contagi e 37 morti: bollettino 4 ottobre

Numeri del Coronavirus in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 1.612 i contagi da Covid 19 in Italia oggi, 4 ottobre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Da ieri ci sono stati altri 37 morti.

Leggi anche Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 4 ottobre

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 122.214 tamponi, tasso positività 1,31%. I ricoverati con sintomi sono 3.032 ricoverati con sintomi, 41 in più da ieri. Da ieri i guariti sono stati 2.446, 4.460.482 da inizio pandemia.

I DATI DELLE REGIONI

LAZIO - Sono 240 i contagi da covid 19 nel Lazio oggi, 4 ottobre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. A Roma, segnalati 132 casi

In dettaglio, su 8.825 tamponi molecolari e 4.528 tamponi antigenici per un totale di 13.353 tamponi, si registrano 240 nuovi casi positivi (-38), 3 i decessi (dato stabile), 365 i ricoverati (+11), 57 le terapie intensive (+1) e 364 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,7%. I casi a Roma città sono a quota 132, rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

CAMPANIA - Sono 163 i contagi da covid 19 in Campania oggi, 4 ottobre 2021, secondo dati e numeri del bollettino della regione. Registrati 8 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 5.941 tamponi. Nel bollettino inseriti 7 nuovi decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e un decesso avvenuto in precedenza ma registrato ieri. In Campania sono 17 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 209 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

TOSCANA - Sono 131 i contagi da covid 19 in Toscana oggi, 4 ottobre 2021, secondo i dati e i numeri del bollettino della Regione. Eseguiti 4.401 tamponi molecolari e 2.723 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,8% è risultato positivo. Si registrano 4 nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un'età media di 80 anni. I ricoverati sono 269 (5 in più rispetto a ieri), di cui 34 in terapia intensiva (1 in meno).

I nuovi casi Covid, 123 confermati con tampone molecolare e 8 da test rapido antigenico, portano il totale a 283.135 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,05% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 269.483 (95,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 6.468, -2% rispetto a ieri.

L'età media dei 131 nuovi positivi odierni è di 42 anni circa (23% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 37% tra 40 e 59 anni, 10% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (123 confermati con tampone molecolare e 8 da test rapido antigenico). Sono 78.575 i casi complessivi ad oggi a Firenze (29 in più rispetto a ieri), 26.263 a Prato (5 in più), 26.763 a Pistoia (19 in più), 14.819 a Massa (7 in più), 28.867 a Lucca (17 in più), 33.226 a Pisa (12 in più), 21.002 a Livorno (11 in più), 25.697 ad Arezzo (6 in più), 16.278 a Siena (21 in più), 11.090 a Grosseto (4 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 56 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 44 nella Nord Ovest, 31 nella Sud est.

BASILICATA - Sono 65 i contagi da covid 19 in Basilicata oggi, 4 ottobre 2021, secondo i dati e i numeri del bollettino della Regione, su un totale di 919 tamponi molecolari. Si registra 1 decesso. I lucani guariti o negativizzati sono 68. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 33 (-3) di cui 1 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.205 (-4). Per i nuovi casi, si è registrato un focolaio in ambito scolastico a Latronico (con 21 positivi accertati).

PUGLIA - Sono 64 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 ottobre 2021 in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. Si registra un nuovo decesso. Sono 8.021 i nuovi test giornalieri effettuati. Le persone attualmente positive sono 2.593, 150 ricoverate in area non critica e 16 in terapia intensiva. Ecco i dati complessivi da inizio emergenza: 269.102 casi totali, 3.725.499 test eseguiti, 259.713 persone guarite e 6.796 decedute.

PIEMONTE - Sono 78 i contagi da covid 19 in Piemonte oggi, 4 ottobre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della regione. Si registrano 2 morti. I nuovi casi (di cui 44 dopo test antigenico) sono pari allo 0.5% di 15.968 tamponi eseguiti, di cui 13.076 antigenici. Dei 78 contagi, gli asintomatici sono 45 (57,7%). I casi sono 45 di screening, 22 contatti di caso, 11 con indagine in corso.

I ricoverati in terapia intensiva sono 23 (invariati rispetto a ieri).I ricoverati non in terapia intensiva sono 191 (+ 2rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.310. I tamponi diagnostici finora processati sono 7.208.775(+ 15.968 rispetto a ieri), di cui 2.196.651 risultati negativi. Da inizio pandemia i morti sono stati 11.765 nella Regione.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 19 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 ottobre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri nessun decesso. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.523 i tamponi molecolari e 942 i test rapidi antigenici. Le terapie intensive occupate sono 10, mentre i ricoverati sono 37 nei reparti Covid. Da inizio pandemia i decessi sono stati 3.824.

ABRUZZO - Sono 14 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 ottobre in Abruzzo, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. I nuovi casi, di età compresa tra 11 e 96 anni, portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 81380. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 2546 da inizio pandemia: l'ultimo decesso è una 73enne della provincia di Chieti. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 77162 dimessi/guariti (+99 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.