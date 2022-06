Covid oggi Italia, 16.571 contagi e 59 morti: bollettino 20 giugno

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 16.571 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 20 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 59 morti per un totale di 167.780 decessi. Da ieri sono guarite 35.545 persone.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 79.375 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 20,9%. In aumento i ricoverati con sintomi, 187 in più da ieri per un totale di 4.585, e le terapie intensive occupate, 10 in più da ieri per un totale di 209.

I DATI DALLE REGIONI

LAZIO - Sono 2.634 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.196 tamponi molecolari e 7.017 antigenici con un tasso di positività al 25,8%. I ricoverati sono 501, 8 in più da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 44, una in più di ieri. I casi a Roma città sono a quota 1.810.

Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie del Lazio. Asl Roma 1: sono 703 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 2: sono 544 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 563 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 142 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 219 i nuovi casi; Asl Roma 6: sono 195 i nuovi casi.

Nelle province si registrano 268 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 64 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 139 i nuovi casi; Asl di Rieti: sono 31 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 34 i nuovi casi.

ABRUZZO - Sono 362 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 giugno 2022 in Abruzzo, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 2 morti per un totale di 3.366 decessi. Nelle ultime 24 ore sono guarite 382 persone. Da ieri sono stati eseguiti 574 tamponi molecolari e 1178 test antigenici. I ricoverati in area medica sono 113, 6 in più da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 2. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi L'Aquila a 89, Chieti a 104, Pescara a 90 e Teramo a 64.

TOSCANA - Sono 605 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 giugno in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19 anticipato via social dal presidente della Regione Eugenio Giani. "I nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono 605 su 2.904 test di cui 507 tamponi molecolari e 2.397 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 20,83 (69,3% sulle prime diagnosi)", si legge nel post pubblicato su Telegram. I ricoverati sono 266 (14 in più rispetto a ieri), di cui 10 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 4 uomini e una donna con un'età media di 86,2 anni.

I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.136.301 (96,6% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 29.630, -0,3% rispetto a ieri.

L'età media dei 605 nuovi positivi odierni è di 47 anni circa (12% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 38% tra 40 e 59 anni, 22% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (154 confermati con tampone molecolare e 451 da test rapido antigenico). Sono 326.573 i casi complessivi ad oggi a Firenze (176 in più rispetto a ieri), 80.265 a Prato (40 in più), 93.993 a Pistoia (51 in più), 57.675 a Massa (22 in più), 123.377 a Lucca (69 in più), 136.074 a Pisa (62 in più), 104.782 a Livorno (60 in più), 106.817 ad Arezzo (58 in più), 83.001 a Siena (29 in più), 62.960 a Grosseto (38 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 272 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 208 nella Nord Ovest, 125 nella Sud est.

CALABRIA - Sono 447 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 20 giugno 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 4 morti per un totale di 2.648 decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.354 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono guarite 237 persone. In calo i ricoveri di 5 unità per un totale di 134, mentre sono stabili le terapie intensive occupate a 7.