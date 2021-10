Covid oggi Italia, 18 regioni a rischio moderato

Coronavirus in Italia, salgono a quota 18 le regioni/province autonome che risultano classificate a rischio moderato, secondo il Dm del 30 Aprile 2020, mentre le restanti 3 sono considerate ancora a rischio basso per Covid. E' quanto emerge dall'ultimo monitoraggio della Cabina di Regia. I dati principali del report dell'Istituto superiore di sanità, segnalati in una nota, indicano poi che 13 regioni/province autonome riportano una singola allerta di resilienza, mentre "nessuna riporta molteplici allerte di resilienza".