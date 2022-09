Covid oggi Italia, 18.854 contagi e 69 morti: bollettino 14 settembre

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 18.854 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 14 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 69 morti.

I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono 171.457, che fanno rilevare un tasso di positività all'11%. Cala il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 151 in totale e 12 in meno di ieri, e i ricoveri ordinari, 3.719 in totale e 149 in meno di ieri.

Dall'inizio della pandemia sono state contagiate dal virus Sars CoV2 22.096.450 persone mentre le vittime salgono a 176.404. Sono 21.469.146 i guariti, 21.915 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i positivi in Italia sono 450.900, 3.135 in meno di ieri.

I DATI DELLE REGIONI

Lazio - Sono 1.553 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 settembre nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. "Oggi nel Lazio, su 3.878 tamponi molecolari e 11.272 tamponi antigenici per un totale di 15.150 tamponi, si registrano 1.553 nuovi casi positivi (-560); sono 4 i decessi (+1), 388 i ricoverati (-9), 27 le terapie intensive (-5) e +2.259 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,2%. I casi a Roma città sono a quota 696", riferisce l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Lombardia - Sono 2.871 i nuovi contagi da Coronavirus registrati oggi 14 settembre in Lombardia. Si registrano altri 3 morti. I tamponi effettuati sono stati 24.466, per un tasso di positività dell'11,7%. Con i nuovi decessi il totale da inizio pandemia sale a 42.387. I ricoveri ordinari negli ospedali lombardi sono 525, 8 in meno rispetto alla giornata di ieri, mentre quelli in terapia intensiva scendono a 8, 5 persone in meno rispetto a 24 ore fa. Lo riferisce la Regione nel bollettino quotidiano.

In provincia di Milano i nuovi positivi sono 755, di cui 326 a Milano città. A Bergamo 288, a Brescia 421, a Como 200, a Cremona 108, a Lecco 118, a Lodi 46, a Mantova 131, a Monza e Brianza 240, a Pavia 158, a Sondrio 64 e a Varese 262.

Emilia Romagna - Sono 2.429 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 settembre in Emilia Romagna, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 8 morti. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, nella regione sono stati registrati 1.838.982 casi di positività. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 21.882 tamponi eseguiti nelle ultime 48 ore, di cui 10.422 molecolari e 11.460 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 11,1%. Numeri che fanno riferimento a due giorni: oggi infatti vengono anche recuperati i dati non registrati né comunicati ieri, a causa di un aggiornamento dell’infrastruttura informatica su cui si poggia l’elaborazione dei dati Covid-19. Conseguentemente, anche le differenze di dati riportate non si riferiscono a ieri, ma a quanto registrato lunedì 12 settembre.

Toscana - Sono 875 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 14 settembre. Si registrano inoltre altri 4 morti. 181 i casi confermati con tampone molecolare e 694 da test rapido antigenico. Il totale dei casi nella regione sale a 1.387.423 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.297.123 (93,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.044 tamponi molecolari e 6.008 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,4% è risultato positivo. Sono invece 1.576 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 55,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 79.591, +0,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 189 (1 in più rispetto a ieri), di cui 7 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un'età media di 85 anni.

Abruzzo - Sono 581 i nuovi contagi da covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 14 settembre. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – sale a 547.780. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 3.651. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 516297 dimessi/guariti (+692 rispetto a ieri).Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che gli attualmente positivi in Abruzzo sono 27832 (-111 rispetto a ieri). Di questi, 110 pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 2 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Basilicata - In Basilicata sono 140 i contagi da coronavirus oggi, 14 settembre 2022, secondo i numeri del bollettino della regione. Registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 783 tamponi eseguiti. La persona deceduta è un 96enne residente a Policoro. Nello stesso report sono state registrate 209 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 23 di cui 1 in terapia intensiva: 12 (di cui 1 in TI) nell'ospedale di Potenza; 11 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 6.126.