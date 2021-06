Covid oggi Italia, 1.968 contagi e 59 morti: bollettino 3 giugno

Sono 1.968 i nuovi contagi da coronavirus regione per regione oggi 3 giugno in Italia, secondo i dati dell'ultimo bollettino della Protezione Civile. Si registrano altri 59 morti. In base ai dati del Ministero della Salute, i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 97.633, con un indice di positività pari al 2%. Ricoverati in terapia intensiva 892 pazienti, -41 da ieri. Guarite 6.392 persone.

Ecco i dati delle Regioni:

CAMPANIA - Sono 218 i contagi da coronavirus in Campania resi noti oggi, 3 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati 8 morti. Sono stati analizzati 5.692 tamponi molecolari e 1.355 tamponi antigenici. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 6 decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 avvenuti in precedenza. Il totale dei decessi in Campania dall'inizio della pandemia è 7.229. I nuovi guariti sono 789, il totale dei guariti è 348.023. In Campania sono 54 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 594 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

SARDEGNA - Sono 33 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 giugno in Sardegna, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 3 decessi. Poco più di 1.200 i test in più eseguiti. Sono 127 (-3) le persone attualmente ricoverate in ospedale, 14 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.413 e i guariti in più 100. Dei 56.768 casi positivi complessivamente accertati, 14.856 (+10) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.654 (+2) nel Sud Sardegna, 5.159 a Oristano, 10.887 (+20) a Nuoro, 17.198 (+1) a Sassari.

LAZIO - Sono 196 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 giugno nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 6 morti. I nuovi casi (-15 rispetto a ieri) si registrano su oltre 7mila tamponi (-2.975) e oltre 3mila antigenici per un totale di oltre 10mila test. I ricoverati sono 843 (+5), i guariti 1.086, le terapie intensive sono 134 (-9). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,8% i casi a Roma città sono a quota 123.

VENETO - Sono 63 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 3 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, sono stati registrati altri 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 9.932 tamponi. Il tasso di positività è allo 0,63. I pazienti ricoverati per Covid sono 611 (-3). In terapia intensiva, 72 persone (+1). In area non critica, 539 (-4).

PUGLIA - Sono 44 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 3 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati 9 morti. Cala quindi in modo consistente, come spesso succede dopo i giorni festivi, e si attesta sotto quota 50 il numero dei nuovi casi positivi al Covid 19 oggi in Puglia. Sono diminuiti i test. Sostanzialmente stabili i decessi. Crescono in modo cospicuo i nuovi guariti e pertanto in maniera analoga 'scendono' gli attuali positivi. La decrescita dei ricoverati prosegue a un ritmo più rallentato.

I casi attualmente positivi sono 21.177 mentre ieri erano 22.424 (-1.247). I pazienti ricoverati sono 523 mentre ieri erano 540 (-17). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 250.886 così suddivisi: 94604 nella provincia di Bari; 25309 nella provincia di Bat; 19342 nella provincia di Brindisi; 44816 nella provincia di Foggia; 26558 nella provincia di Lecce; 39084 nella provincia di Taranto; 800 attribuiti a residenti fuori regione; 373 provincia di residenza non nota.

ABRUZZO - Sono 10 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 3 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati 2 morti. Sono complessivamente 74.151 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza.

Sale a 2.486 il bilancio dei pazienti deceduti con 2 nuovi casi (una 98enne della provincia di Chieti e una 80enne della provincia di Teramo). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 66.387 dimessi/guariti (+60 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 5278 (-53 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.6 per cento. Ricoverate 119 persone (-1 rispetto a ieri), 12 (invariato rispetto a ieri con 0 nuovi ingressi) in terapia intensiva, mentre altri 5.147 (-52 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

CALABRIA - Sono 104 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 giugno in Calabria, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 2 morti. Nella regione a oggi sono stati sottoposti a test 803.108 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 875.425 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 67.268 (+104 rispetto a ieri), quelle negative 735.840. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare anche +2 terapie intensive e +217 guariti/dimessi.



BASILICATA - Sono 40 i contagi da coronavirus in Basilicata resi noti oggi, 3 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Registrato 1 morto. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il bollettino riferito alle ultime 48 ore. La persona deceduta risiedeva a Laurenzana. I lucani guariti o negativizzati sono 118. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 3.463 (-79). I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 61 (dato invariato) di cui 2 (+1) in terapia intensiva.

Per la vaccinazione, negli ultimi due giorni sono state effettuate 12.092 somministrazioni. Finora sono 216.099 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (39,1 per cento) e 123.593 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (22,3 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 339.692. I residenti in Basilicata sono 553.254.

VALLE D'AOSTA - Nessun decesso e 2 nuovi contagi da coronavirus in Valle d'Aosta secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi casi portano il totale complessivo delle persone colpite dal virus da inizio epidemia a 11.611. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione secondo cui i positivi attuali sono 182, in calo di 22 unità rispetto a ieri. Di questi cinque sono ricoverati in ospedale e 177 in isolamento domiciliare.

Nessun ricovero in terapia intensiva. I guariti sono saliti di 24 unità a 10.957, i tamponi fino ad oggi e effettuati sono 130.655 + 244 rispetto ieri di cui 33.334 effettuati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d’Aosta da inizio epidemia ad oggi sono 472.

MARCHE - Sono 35 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 3 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Il Servizio Sanità delle Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1013 tamponi: 420 nel percorso nuove diagnosi (di cui 15 nello screening con percorso Antigenico) e 593 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all'8,3%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 35 (2 in provincia di Macerata, 15 in provincia di Ancona, 12 in provincia di Pesaro-Urbino, 1 in provincia di Fermo, 4 in provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione).

TOSCANA - Sono 186 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 3 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Si registrano altri 7 decessi. I nuovi casi di positività al Covid (180 confermati con tampone molecolare e 6 da test rapido antigenico), portano il numero totale a 241.929 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 228.399 (94,4% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 7.070 tamponi molecolari e 1.803 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,1% è risultato positivo. Sono invece 3.654 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.794, -4,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 469 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 99 in terapia intensiva (4 in meno).