Covid oggi Italia, 21.190 contagi e 46 morti: bollettino 21 settembre

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 21.190 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 21 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 46 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 166.500 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 12,7%. Cala il numero dei pazienti in terapia intensiva, che sono 146 in totale e quattro in meno di ieri, e quello dei ricoveri ordinari (sono 416, -79).

I DATI DALLE REGIONI

Lazio - Sono 1.819 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 21 settembre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 3 morti, a Roma segnalati 834 casi. "Oggi nel Lazio, su 3.063 tamponi molecolari e 11.759 tamponi antigenici per un totale di 14.822 tamponi, si registrano 1.819 nuovi casi positivi (-701); sono 3 i decessi (stabili), 347 i ricoverati (-6), 27 le terapie intensive (+1) e +3.247 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,2%. I casi a Roma città sono a quota 834", dice l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Toscana - Sono 985 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 settembre in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 8 morti. I nuovi casi, 147 confermati con tampone molecolare e 838 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.393.170 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.301.550 (93,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 855 tamponi molecolari e 7.406 tamponi antigenici rapidi, di questi l'11,9% è risultato positivo. Sono invece 1.613 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 61,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 80.889, +0,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 157 (10 in meno rispetto a ieri), di cui 3 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 4 uomini e 4 donne con un'età media di 82,1 anni.

Emilia Romagna - Sono 1.555 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 settembre in Emilia Romagna, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. Dall’inizio dell’epidemia nella regione si sono registrati 1.847.075 casi di positività. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 10.066 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.865 molecolari e 5.201 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,4%.

Abruzzo - Sono 700 i contagi da coronavirus registrati oggi, 21 settembre 2022, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 551869. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 3659. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità nel bollettino quotidiano.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 520657 dimessi/guariti (+818 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 27553 (-118 rispetto a ieri). Di questi, 120 pazienti (+10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1407 tamponi molecolari (2475932 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3499 test antigenici (4321344).

Calabria - Sono 580 i nuovi contagi da covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 21 settembre. Si registra inoltre un altro morto. 3.667 i tamponi effettuati, 2.996 il totale dei decessi. Il bollettino, inoltre, registra -440 attualmente positivi, -2 ricoveri (per un totale di 120) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 6).

Sardegna - Sono 381 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 21 settembre. Si registrano inoltre altri due morti. 335 i casi diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.715 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 ( -1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 58 ( -7 ). Sono 4095 i casi di isolamento domiciliare (-111). Si registrano 2 decessi: un uomo di 71 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e un uomo di 74 anni, residente nella provincia di Oristano.