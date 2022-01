Covid oggi Italia, 219.441 contagi e 198 morti: bollettino 6 gennaio

Sono 219.441 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 6 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri covid - regione per regione - nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 198 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 1.138.310 tamponi effettuati, il tasso di positività è al 19,3%. Sono 13.827 i pazienti covid ricoverati con sintomi in ospedale (+463 da ieri) e 1.467 le persone in terapia intensiva (+39).



NUMERI COVID, BOLLETTINO REGIONE PER REGIONE

EMILIA ROMAGNA - Sono 18.413 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia-Romagna oggi, 6 dicembre, su un totale di 62.472 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Lo registra il bollettino con i dati Covid della Regione. Sono 140 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna (-1 rispetto a ieri); l’età media è di 62 anni. Sul totale, 109 (quindi il 77,9%) non sono vaccinati (età media 60,4 anni), mentre i restanti 31 sono vaccinati con ciclo completo (età media 67 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.744 (+122 rispetto a ieri).

Si registrano 24 decessi: due in provincia di Parma (due donne di 90 e 97 anni); due in provincia di Reggio Emilia (due donne di 82 e 99 anni); tre in provincia di Modena (un uomo di 95 anni e due donne di 86 e 95 anni), sette in provincia di Bologna (tre donne di 74, 81 e 98 anni, e quattro uomini di 67, 82, 83 e 86 anni), quattro in provincia di Ravenna (quattro donne di 76, 81, 87 e 89 anni), tre in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 90 anni e due uomini di 73 e 91 anni). Infine gli ultimi tre decessi riguardano la provincia di Rimini, tre donne di 66, 72 e 73 anni.

LAZIO - Sono 14.055 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 6 gennaio 2022, nel Lazio. Sette i morti secondo il bollettino della Regione. Nello specifico "oggi nel Lazio su 32.839 tamponi molecolari e 77.458 tamponi antigenici per un totale di 110.297 tamponi, si registrano 14.055 nuovi casi positivi (-2.409).

Sono 7 i decessi (-7), 1.371 i ricoverati (+70), 184 le terapie intensive (+8) e +1.598 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%. I casi a Roma sono a quota 6.757". "Dalla mezzanotte del 7 gennaio partono le prenotazioni per la dose booster rivolta alla fascia 12-15 anni", rende noto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, annunciando che "oggi è in corso l’open day della Befana a Rieti e si registra una grande affluenza".

PIEMONTE - Sono 14.103 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 6 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 12 morti. I nuovi casi (di cui 11.612 dopo test antigenico) sono pari al 19,6% di 72.103 tamponi eseguiti, di cui 58.167 antigenici. Dei 14.103 nuovi casi gli asintomatici sono 10.670 (75,7%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 136 (+14 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.513 (+53 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 119.115. I tamponi diagnostici finora processati sono 12.148.235 (+72.103 rispetto a ieri), di cui 2.768.990 risultati negativi. I pazienti guariti diventano complessivamente 432.059 (+4.261 rispetto a ieri).

CALABRIA - Sono 2.602 i nuovi contagi registrati oggi, 6 gennaio, in Calabria, secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Eseguiti 11.810 tamponi. Registrati anche +737 guariti e 9 morti (per un totale di 1.656 decessi). Il bollettino, inoltre, segnala +1.856 attualmente positivi, +3 ricoverati (per un totale di 356) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 30).

VENETO - Sono 18.129 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 gennaio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 31 morti. I casi attualmente positivi nella regione sono 151.214. I decessi da inizio pandemia sono saliti a 12.487.

PUGLIA - Sono 5.558 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 gennaio in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 8 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 75.641 tamponi effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 2.333; Bat: 634; Brindisi: 568; Foggia: 642; Lecce: 1.022; Taranto: 226; Residenti fuori regione: 114; Provincia in definizione: 19. Sono 45.648 le persone attualmente positive, 384 quelle ricoverate in area non critica, 38 le persone in terapia intensiva. Dati complessivi: 333.918 casi totali; 6.118.322 tamponi eseguiti; 281.269 persone guarite e 7.001 persone decedute.

TOSCANA - Sono 17.286 i nuovi contagi da coronavirus oggi 6 gennaio in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 18 morti. I nuovi casi, 6.247 confermati con tampone molecolare e 11.039 da test rapido antigenico, sono il 3,9% in più rispetto al totale del giorno precedente e portano il totale a 463.023 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I guariti crescono dell'1,6% e raggiungono quota 309.793 (66,9% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 22.889 tamponi molecolari e 52.635 tamponi antigenici rapidi, di questi il 22,9% è risultato positivo. Sono invece 22.931 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 75,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 145.614, +9,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.001 (40 in più rispetto a ieri), di cui 98 in terapia intensiva (8 in più). Dei nuovi decessi, 8 sono uomini e 10 donne con un'età media di 85,5 anni.

SARDEGNA - Sono 1.296 i nuovi contagi in Sardegna oggi, 6 gennaio, sulla base di 3.976 persone testate. Lo riferisce il bollettino con o dati Covid della Regione. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 (3 in più di ieri), 173 quelli in area medica (1 in meno di ieri). Sono 12.164 sono le persone in isolamento domiciliare (1.039 in più di ieri), 2 i decessi: una donna di 67 anni, residente nella provincia di Nuoro, e 1 uomo di 89 anni, residente nella provincia di Sassari.

ABRUZZO - Sono 4.808 contagi da coronavirus registrati oggi, 6 gennaio, in Abruzzo, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Dei positivi odierni, 3.670 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Si registra 1 nuovo decesso (si tratta di un 86enne della provincia dell'Aquila), che porta il bilancio delle vittime totali a 2655.

248 pazienti (+22 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 24 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 37705 (+4640 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6519 tamponi molecolari e 30896 test antigenici per un tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, pari a 12.85%.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 1.833 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 6 gennaio 2022, in Friuli Venezia Giulia, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Eseguiti 10.131 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 40,96%. Sono inoltre 17.206 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.326 casi (13,52%). Nove i decessi mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono 30 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 306.

VALLE D'AOSTA - Sono 551 i nuovi casi di Covid, due i decessi e 79 i guariti nelle ultime 24 ore. Lo comunica la Regione Valle d'Aosta. Sono 47 le persone ricoverate in ospedale, 5 in terapia intensiva, mentre sono 4.123 gli attuali positivi.

BASILICATA - Altro picco di contagi Covis in Basilicata. Sono 1.032 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi, 6 gennaio 2022, su un totale di 2.927 tamponi molecolari. Si registrano 2 decessi. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Senise e Lauria. I lucani guariti o negativizzati sono 136. I ricoverati per Covid-19 sono 72 (-2) di cui 2 (-1) in terapia intensiva: 38 (di cui 1 in TI) nell'ospedale di Potenza; 34 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 8.151. Dei nuovi casi 144 sono stati registrati a Matera e 115 a Potenza.