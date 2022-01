Covid oggi Italia, 220.532 contagi e 294 morti: bollettino 11 gennaio

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 220.532 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 11 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. I morti sono 294, si tratta del numero più alto della quarta ondata.

Da ieri sono stati processati 1.375.514 tamponi con un tasso di positività al 16%. Sono stati 185 gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore, 1.677 in totale. Sono 727 i ricoverati con sintomi, 17.067 in totale.

Sono 7.554.344 i contagiati dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza, mentre le vittime salgono a 139.265. I guariti sono 5.410.482, 56.560 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia sono 2.004.597 i positivi al Coronavirus, 60.618 in più di ieri.



I DATI DALLE REGIONI

LOMBARDIA - Sono 45.555 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, martedì 11 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 55 morti. Da inizio pandemia ci sono state 35.519 vittime nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 265.222 tamponi con un tasso di positività al 17,1%.

Salgono i ricoveri in terapia intensiva: sono 256, 10 in più da ieri, mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 3.202, 203 in più da ieri.

Sono 13.022 i nuovi positivi al Covid, registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 5.212 a Milano città. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 4.111 nuovi casi, a Brescia 6.408, a Como 3.279, a Cremona 1.611, a Lecco 1.443, a Lodi 1.126, a Mantova 1.876, nella provincia di Monza e Brianza 3.831, a Pavia 2.525, a Sondrio 782 e a Varese 4.187.

CAMPANIA - Sono 30mila i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, martedì 11 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 20 morti, 20 nuovi decessi, 14 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 6 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 125.665 tamponi, di cui 77.387 antigenici e 48.278 molecolari.

In Campania sono 85 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 8 in più rispetto a ieri, e 1.091 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza, 6 in più rispetto al dato diffuso ieri.

LAZIO - Sono 12.788 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, martedì 11 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 43 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 25.509 tamponi molecolari e 90.441 antigenici con un tasso di positività all'11%.

I ricoverati sono 1.583 i ricoverati, 65 in più da ieri, 196 le terapie intensive occupate, una in meno, e 3.153 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 5.336.

Nel dettaglio i casi e i decessi registrati nelle aziende sanitarie del Lazio nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 1.972 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl Roma 2: sono 2.816 i nuovi casi e 8 i decessi; Asl Roma 3: sono 548 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl Roma 4: sono 863 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl Roma 5: sono 1.338 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl Roma 6: sono 1.377 i nuovi casi e 6 i decessi. Nelle province si registrano 3.874 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 1.103 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 1.599 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl di Rieti: sono 484 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl di Viterbo: sono 688 i nuovi casi e 1 decesso.

EMILIA ROMAGNA - Sono 14mila i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, martedì 11 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 35 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 78.623 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 17,8%. Da ieri sono guarite 3.524 persone. In 226.810 in isolamento a casa.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 152, uno in più rispetto a ieri, con un'età media di 61,9 anni. Sul totale, 112 non sono vaccinati pari al 73,7%, mentre 40 sono vaccinati con ciclo completo. Per quanto riguarda i pazienti, ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.166, 123 in più rispetto a ieri, con un'età media 68,4 anni.

TOSCANA - Sono 16.290 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 11 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 16.290 su 87.520 test di cui 20.951 tamponi molecolari e 66.569 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 18,61% (77,4% sulle prime diagnosi)", scrive Giani su Telegram, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 7.473.865.

PUGLIA - Sono 7.287 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 gennaio in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 87.269 tamponi, sono cosi suddivisi per provincia: Bari: 2.288; Bat: 708; Brindisi: 846; Foggia: 1.059; Lecce: 1.451; Taranto: 835; Residenti fuori regione: 78; Provincia in definizione: 22. Sono 69.410 le persone attualmente positive, 475 ricoverate in area non critica e 49 in terapia intensiva. Dati complessivi: 363.483 casi totali; 6.429.204 tamponi eseguiti; 287.045 persone guarite e 7.028 decessi.

BASILICATA - Sono 868 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 11 gennaio. Non si registrano invece nuovi decessi. 2.781 i tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 246. I ricoverati per Covid-19 sono 78 (+4) di cui 2 in terapia intensiva: 41 (di cui 2 in TI) nell'ospedale di Potenza; 37 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 11.085. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 5.678 somministrazioni.

ABRUZZO - Sono 4.996 i nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, martedì 11 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 2 morti, un 77enne della provincia di Chieti e una 88enne della provincia dell'Aquila. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.090 tamponi molecolari e 45.007 test antigenici con un tasso di positività al 9.77%. Da inizio pandemia il totale delle vittime sale a 2.673. Da ieri sono guarite 1.029 persone.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 54.382. I pazienti ricoverati in area medica sono 338, 24 in più rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 32, 7 in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 54.012 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Chieti a 1.398, Teramo a 1.280, Pescara a 1.279 e L'Aquila a 817.

CALABRIA - Sono 2.189 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, martedì 11 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 14.004 tamponi, tra molecolari e antigenici. Nella Regione sono 1.108 gli attualmente positivi, 28 in più i ricoveri per un totale di 410 e, infine, 4 terapie intensive occupate in più per un totale di 38.

PIEMONTE - Sono 18.600 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, martedì 11 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 13 morti. I nuovi casi sono pari al 18,3% dei 101.414 tamponi eseguiti, di cui 86.784 antigenici. Nelle ultime 24 ore sono guarite 12.330 persone.

I ricoverati in terapia intensiva sono 148, 8 in più rispetto a ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono 1.911, 66 in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 148.626 persone. Da inizio pandemia sono morte 12.191 persone.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 4.187 i contagi registrati oggi, 11 gennaio, in Friuli Venezia Giulia, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Nove i decessi. Su 9.026 tamponi molecolari sono stati rilevati 916 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 10,15%. Sono inoltre 25.739 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3.271 casi (12,71%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 37 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 353.

VENETO - Sono 21.504 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 11 gennaio 2022, secondo i numeri record del bollettino della regione. Il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza arriva a 12.612. In base al confronto con i dati diffusi ieri da Protezione Civile e ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si registrano 29 morti. Nella regione, attualmente i positivi sono 205.699. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.680. In terapia intensiva, invece, 215 persone.