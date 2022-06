Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 22.361 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 8 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 80 morti. 188.024 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 11,9%. Diminuiscono i pazienti in terapia intensiva, 20 meno di ieri e 199 in totale, e calano i ricoverati con sintomi, che sono 4.296, 46 in meno di ieri.

Ecco i dati, regione per regione:

LAZIO - Sono 2.844 i nuovi contagi da covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 8 giugno. Si registrano inoltre altri 7 morti. I nuovi casi a Roma sono 1.738. A dirlo è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Oggi nella regione "su 5.837 tamponi molecolari e 16.364 tamponi antigenici per un totale di 22.201 tamponi, si registrano 2.844 nuovi casi positivi (-779), sono 7 i decessi (+1), 484 i ricoverati (-32), 32 le terapie intensive (stabili) e +2.119 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,8%", evidenzia.

TOSCANA - Sono 1.273 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 8 giugno, in Toscana, che portano il totale a 1.158.838 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Secondo il bollettino con i dati Covid della Regione, i nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.124.980 (97,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.496 tamponi molecolari e 8.183 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,2% è risultato positivo. Sono invece 2.050 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 62,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 23.742, +0,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 230 (9 in meno rispetto a ieri), di cui 15 in terapia intensiva (4 in meno). Si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un'età media di 92,5 anni (1 a Pisa, 1 a Livorno).



SARDEGNA - Sono 827 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 8 giugno. Si registrano inoltre altri 4 morti. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.296 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (-1). I pazienti ricoverati in area medica sono 90 (+2) mentre 11.153 sono i casi di isolamento domiciliare (-458). Si registrano 4 decessi: quattro uomini di 70, 75 e due di 85 anni, residenti rispettivamente nella provincia del Sud Sardegna, nella Città Metropolitana di Cagliari, nella provincia di Nuoro e nella provincia di Sassari. Lo rende noto la Regione Sardegna



CALABRIA - Sono 503 i nuovi contagi da covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 8 giugno. Si registrano inoltre altri 2 morti. 4.006 i tamponi effettuati, +1.068 guariti, il totale dei decessi nella regione è 2.625. Il bollettino, inoltre, registra -567 attualmente positivi, +1 ricoveri (per un totale di 157) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 6).

ABRUZZO - Sono 486 i nuovi contagi da covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 8 giugno. Si registrano inoltre altri 2 morti. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – è di 409.305. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 3.342. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 388732 dimessi/guariti (+781 rispetto a ieri).