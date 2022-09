Covid oggi Italia, 22.527 nuovi casi e 60 morti: bollettino 22 settembre

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 22.527 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 22 settembre 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 60 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 165.415 tamponi con un tasso di positività al 13.6%. Sono 138 le terapie intensive occupate, 8 in meno da ieri, e 3.350 ricoveri ordinari, 66 in meno da ieri.

I DATI DALLE REGIONI

LAZIO - Sono 2.227 i nuovi contagi da covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 22 settembre. Si registrano inoltre altri 4 morti. A Roma i nuovi casi sono 1.027.

Oggi nel Lazio, "su 3.223 tamponi molecolari e 11.862 tamponi antigenici per un totale di 15.085 tamponi, si registrano 2.227 nuovi casi positivi (+408); sono 4 i decessi (+1), 351 i ricoverati (+4), 27 le terapie intensive (stabili) e +2.833 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,7%", sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano.

Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie regionali. Asl Roma 1: sono 345 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 409 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 273 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 4: sono 110 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 174 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 210 i nuovi casi e 1 decesso.

Nelle province si registrano 706 nuovi contagi: Asl di Frosinone: sono 222 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Latina: sono 293 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 80 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 111 i nuovi casi e 0 i decessi.

SARDEGNA - Sono 398 i nuovi contagi da Covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 22 settembre. Si registrano inoltre altri due morti. 367 i casi diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.838 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 ( come ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 58 ( come ieri ) mentre sono 4042 i casi di isolamento domiciliare (-53). Si registrano 2 decessi: un uomo di 71 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e un uomo di 74 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.555 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 22 settembre 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 10.153 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.586 molecolari e 5.567 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15,3%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 23 (-1 rispetto a ieri, -4,2%), l’età media è di 63,9 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 588 (-11 rispetto a ieri, -1,8%), età media 73,8 anni.

L'’età media dei nuovi positivi di oggi è di 48,1 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 15.940 (+190). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 15.329 (+202), il 96,2% del totale dei casi attivi. Le persone complessivamente guarite sono 1.358 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.814.689.ni scorsi è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare.

CALABRIA - Sono 570 i nuovi contagi da covid in Calabria secondo il bollettino di oggi, 22 settembre. Si registra inoltre un altro morto. 3.496 i tamponi effettuati, +1.011 guariti, 2.997 il totale dei decessi. Il bollettino, inoltre, registra -442 attualmente positivi, -2 ricoveri (per un totale di 118) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 5).

BASILICATA - In Basilicata sono 154 i contagi da coronavirus oggi, 22 settembre 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 754 tamponi eseguiti, e non si registra alcun decesso per Covid-19. Nello stesso report sono state registrate 222 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 15 (-4) di cui 1 in terapia intensiva: 4 (di cui 1 in TI) nell'ospedale di Potenza; 11 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 4.871.

ABRUZZO - Sono 694 i nuovi contagi da covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 22 settembre. Si registra inoltre un altro morto. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – sale a 552.562 .Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 3.660 .Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 521131 dimessi/guariti (+474 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 27771 (+218 rispetto a ieri).Di questi, 123 pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1106 tamponi molecolari (2477038 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3678 test antigenici (4325022).

Del totale dei casi positivi, 112108 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+149 rispetto a ieri), 157783 in provincia di Chieti (+203), 129095 in provincia di Pescara (+375), 132745 in provincia di Teramo (+150), 12256 fuori regione (+18) e 8575 (-202) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

TOSCANA - Sono 1.045 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi, 22 settembre 2022, in Toscana: 176 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 869 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia salgono dunque a 1.394.215. Al momento risultano 81.120 positivi, +0,3% rispetto a ieri. Di questi 156 (1 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 5 (2 in più) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 10 nuovi decessi: 5 uomini e 5 donne con un'età media di 83,6 anni.

Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 895 tamponi molecolari e 7.334 tamponi antigenici rapidi: di questi il 12,7% è risultato positivo. Sono invece 1.701 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 61,4% di questi è risultato positivo. L'età media dei 1.045 nuovi positivi è di 51 anni circa (12% ha meno di 20 anni, 15% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 29% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (804 persone) e raggiungono quota 1.302.354 (93,4% dei casi totali).

Con gli ultimi casi salgono a 379.933 i positivi dall'inizio dell'emergenza nei comuni della Città metropolitana di Firenze (223 in più rispetto a ieri), 93.228 in provincia di Prato (58 in più), 109.757 a Pistoia (88 in più), 70.249 a Massa Carrara (65 in più), 148.792 a Lucca (88 in più), 161.812 a Pisa (123 in più), 126.246 a Livorno (96 in più), 126.622 ad Arezzo (158 in più), 100.079 a Siena (81 in più) e 76.942 a Grosseto (65 in più). A questi vanno aggiunti 555 casi di positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.