Covid oggi Italia, 24.259 contagi e 97 morti: bollettino 19 dicembre

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Tasso di positività al 4,3%

Sono 24.259 i nuovi contagi da coronavirus, oggi 19 dicembre 2021 in Italia, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 97 morti.

Oggi sono stati 566.300 i tamponi effettuati per un tasso di positività al 4,28%. Sono 7.726 i ricoverati (+150 da ieri), 966 in terapia intensiva (+13) con 78 ingressi in 24 ore. Sale anche il numero dei guariti: +9.403 per un totale di 4.891.239 da inizio pandemia.

I DATI DELLE REGIONI

CAMPANIA - Sono 2.006 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 19 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 38.324 test. Tra i 2 decessi, uno è avvenuto nelle ultime 48 ore e uno in precedenza, ma registrato ieri. In Campania sono 31 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 423 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

VENETO - Sono 3.442 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 19 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 9 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 19.222 tamponi molecolari e di 68.912 tamponi antigenici effettuati.

Gli attualmente positivi sono 60.161. I pazienti covid ricoverati in terapia intensiva sono 159 (-3), mentre i pazienti nei reparti medici sono 1.105 (+26).

LAZIO - Sono 2.404 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 dicembre 2021 nel Lazio, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 13 morti. “Oggi nel Lazio su 17.361 tamponi molecolari e 30.031 tamponi antigenici per un totale di 47.392 tamponi, si registrano 2.404 nuovi casi positivi (-5), sono 13 i decessi (+7), 828 i ricoverati (-4), 117 le terapie intensive (+5) e +850 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 1.064" comunica l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, spiegando anche che è "sold out l'open day di Natale".

Nel Lazio, fa sapere D'Amato, è stata superata quota 10 milioni e 400mila somministrazioni di vaccini e di queste oltre 1,5 milioni sono dosi di richiamo pari al 31% della popolazione adulta. Superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’89% degli over 12 sempre in doppia dose. Ieri nel Lazio sono state effettuate quasi 56mila vaccinazioni, il 67% in più del target commissariale.

EMILIA ROMAGNA - Sono 2.500 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 19 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 16 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 30.404 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 8,2%.

Dei nuovi contagiati, 1.048 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 549 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 581 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38,5 anni.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 103 (-4), 1.032 (+46) quelli negli altri reparti Covid. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 780 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 433.990. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 41.668 (+1.704). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 40.533 (+1.662), il 97,2% del totale dei casi attivi.

TOSCANA - Sono 1.370 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 19 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 292.869 (92,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 12.925 tamponi molecolari e 21.228 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4% è risultato positivo. Sono invece 9.894 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,8% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 16.988, +6,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 386 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 59 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: un uomo e 3 donne con un'età media di 89 anni.

SARDEGNA - Sono 222 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 19 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati sulla base di 2.652 persone testate.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11.225 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (1 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 116 (2 in meno di ieri). 3942 sono i casi di isolamento domiciliare (146 in più di ieri). Si registra il decesso di un uomo di 56 anni residente nella provincia di Nuoro.

PUGLIA - Sono 497 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 19 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 23.784 tamponi. I nuovi casi per provincia sono così suddivisi: Provincia di Bari 169, Provincia di Bat 15, Provincia di Brindisi 88, Provincia di Foggia 110, Provincia di Lecce 98, Provincia di Taranto 11, Residenti fuori regione 3, Provincia in definizione 3.

Le persone attualmente positive sono 7.178. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 149. In terapia intensiva, invece, 25 persone.

ABRUZZO - Sono 361 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 dicembre 2021 in Abruzzo, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 2 morti.

I nuovi positivi sono di età compresa tra 1 e 91 anni. Ci sono due morti, di 58 e 65 anni, della provincia di Pescara e di Chieti. Sono stati eseguiti 4.574 tamponi molecolari e 12.056 test antigenici. Sono 83.678 i guariti (+2); 6.982 gli attualmente positivi (+357); 132 i ricoverati in area medica (+10) e 17 in terapia intensiva (-1). In 6.833 sono in isolamento domiciliare (+348). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (73), Chieti (107), Pescara (93), Teramo (79), in accertamento (9).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 487 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 19 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. Nel dettaglio, su 4.570 tamponi molecolari sono stati rilevati 388 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 8,49%. Sono inoltre 10.828 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 99 casi (0,91%).

Anche oggi la prima fascia di contagio è quella degli under 19, che tocca quota 26,90% dei nuovi positivi, a seguire la fascia 40-49 anni con il 18,68 % e quella 50-59 anni con il 17,04%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 34, mentre i pazienti presenti in altri reparti scendono a 281, come rende noto il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

CALABRIA - Sono 449 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 dicembre 2021 in Calabria, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 morti.

Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, i 449 nuovi contagi sono stati registrati su 5.066 tamponi effettuati. Sono +332 i guariti. In totale 1.548 decessi da inizio emergenza. Il bollettino, inoltre, registra +112 attualmente positivi, +108 in isolamento, +2 ricoverati (per un totale di 219) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 21).