Covid oggi Italia, 2.466 contagi e 50 morti: bollettino 5 ottobre

Numeri del Coronavirus in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 2.466 i contagi da Covid-19 in Italia oggi, 5 ottobre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Da ieri ci sono stati altri 50 morti. Sono 322.282 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso positività allo 0,76%.

Leggi anche Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni

Sono quattro in meno in 24 ore i pazienti ricoverati in terapia intensiva con Coronavirus, per un totale di 433 persone. Calano anche i ricoverati con sintomi, 64 in meno, portando il totale dei pazienti nei reparti ospedalieri a 2.968.



I DATI DELLE REGIONI

LOMBARDIA - Sono 288 i contagi da covid 19 in Lombardia oggi, 5 ottobre 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. I tamponi effettuati sono 61.204 mentre il rapporto positivi-tamponi si attesta allo 0,4%. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: 59 (+3) mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva salgono a 358 (+11).

Sono 94 i nuovi positivi al Covid registrati nella provincia di Milano, di cui 39 a Milano città. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 19 nuovi casi, a Brescia 31, a Como 15, a Cremona 14, a Lecco 16, a Lodi 1, a Mantova 12, in quella di Monza e Brianza 20, a Pavia 19, a Sondrio 3 e a Varese 22.

CAMPANIA - Sono 165 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 ottobre 2021 in Campania, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 10 morti. I nuovi casi di positività sono emersi dall'analisi di 18.285 tamponi. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 3 nuovi decessi, avvenuti nelle ultime 48 ore, e 7 decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri. In Campania sono 16 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 208 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

CALABRIA - Sono 90 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 ottobre 2021 in Calabria, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. Si registra un nuovo decesso. I nuovi contagi registrati su 3.068 tamponi effettuati. Sono +181 i guariti. In totale 1.415 decessi da inizio emergenza. Il bollettino, inoltre, registra -92 attualmente positivi, -89 in isolamento, -3 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 14).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 46 i contagi da Covid 19 in Friuli Venezia Giulia oggi, 5 ottobre 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Si registra un decesso, un uomo di 79 anni di Trieste. Scendono a 9 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti in altri reparti restano 37. Su 6.088 tamponi molecolari sono stati rilevati 36 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,59%. Sono inoltre 7.128 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,14%).

SARDEGNA - Sono 51 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 ottobre 2021 in Sardegna, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. Si registra un nuovo decesso. La vittima è un uomo di 88 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna. I nuovi casi di positività sulla base di 2.310 persone testate e 10.374 test processati, tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18 (1 in più rispetto a ieri), quelli in area medica sono 107 (3 in meno rispetto a ieri). In isolamento domiciliare si trovano 1790 persone (48 in meno rispetto a ieri).

TOSCANA - Sono 154 i contagi da covid 19 in Toscana oggi, 5 ottobre 2021, secondo dati e numeri del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. Registrati 3 morti. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 154 su 19.684 test di cui 7.210 tamponi molecolari e 12.474 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,78% (2,5% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 5.513.573.

I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 269.797 (95,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 6.305, -2,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 268 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 32 in terapia intensiva (2 in meno).

L'età media dei 154 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa (18% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 15% tra 60 e 79 anni, 12% ha 80 anni o più).

PUGLIA - Sono 126 i contagi da covid 19 in Puglia oggi, 5 ottobre 2021, secondo dati e numeri del bollettino della regione. E' stato registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 12.743 tamponi. Spiccano i 35 positivi in provincia di Bari e i 23 in provincia di Taranto. Le persone attualmente positive sono 2.559. I pazienti ricoverati per covid in area non critica sono 151. In terapia intensiva, invece, 17 malati.

ABRUZZO - Sono 35 (di età compresa tra 6 e 95 anni) i contagi da Covid 19 in Abruzzo oggi, 5 ottobre 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Non si registrano morti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.634 (-38 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 407 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

Quarantanove pazienti (-5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 6 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1613 (-87 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.202 tamponi molecolari e 5.002 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.48 per cento.

Del totale dei casi positivi, 20702 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+16 rispetto a ieri), 20721 in provincia di Chieti (+3), 19650 in provincia di Pescara (+1), 19558 in provincia di Teramo (+14), 671 fuori regione (+1) e 113 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

PIEMONTE - Sono 137 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 5 ottobre in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 4. Nelle ultime 24 ore sono stati 23.215 tamponi processati, di cui 17.006 antigenici con un tasso di positività allo 0,6%. I ricoverati in terapia intensiva sono 24, uno in più rispetto a ieri, mentre quelli nei reparti ordinari 182, 9 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 3.212 persone. Da ieri i guariti sono stati 239.

LAZIO - Sono 221 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 5 ottobre nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 10.939 tamponi molecolari e 14.814 antigenici nella Regione con un tasso di positività allo 0,8%. I ricoverati sono 368, 3 in più rispetto a ieri, e 57 le terapie intensive occupate. Da ieri i guariti sono stati 513. I casi a Roma città sono a quota 129.

Nell'Asl Roma 1 sono 64 i nuovi casi e 2 decessi. Nell'Asl Roma 2 sono 43 i nuovi casi e 2 decessi. Nell' Asl Roma 3 sono 22 i contagi. Nell' Asl Roma 4 sono 16 i nuovi casi. Nell'Asl Roma 5 sono 9 i contagi. Nell'Asl Roma 6 sono 22 i nuovi. Nelle province si registrano 45 nuovi casi - continua, di cui 11 nell'Asl di Frosinone si registrano 11 nuovi casi, 18 nell' Asl di Latina si registrano 18 nuovi casi, 7 in quella di Rieti e 9 in quella di Viterbo.

BASILICATA -Sono 32 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 5 ottobre in Basilicata, secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto, a Venosa. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 919 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 62. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 29 (-4) di cui 1 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.174 (-31).