Covid oggi Italia, 27.296 contagi e 147 morti: bollettino 18 agosto

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Tasso di positività al 16,3%

Sono 27.296 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 18 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 147 morti. 167.185 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività pari al 16,3%. Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 268 in totale e 20 in meno di ieri, e i ricoveri ordinari, 7.025 in totale e 314 in meno di ieri.

Ecco i dati, regione per regione:

LAZIO - Sono 1.952 i nuovi contagi da covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 18 agosto. Si registrano inoltre altri 6 morti. I nuovi casi a Roma sono 834. Oggi nel Lazio "su 3.127 tamponi molecolari e 10.729 tamponi antigenici per un totale di 13.856 tamponi, si registrano 1.952 nuovi casi positivi (-829), sono 6 i decessi (-15), 729 i ricoverati (-34), 46 le terapie intensive (-4) e +5.513 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14%", evidenzia l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino Covid quotidiano. Nel dettaglio i decessi e i contagi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie regionali. Asl Roma 1: sono 264 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 2: sono 331 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 3: sono 239 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 84 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl Roma 5: sono 138 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 6: sono 157 i nuovi casi e 1 decesso. Nelle province si registrano 739 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 290 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 300 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 67 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Viterbo: sono 82 i nuovi casi e 1 decesso.

TOSCANA - Sono 1.204 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 18 agosto. Si registrano inoltre altri 11 morti. ''In Toscana sono 1.364.093 i casi di positività al Coronavirus, 1.204 in più rispetto a ieri (214 confermati con tampone molecolare e 990 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.269.225 (93% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.224 tamponi molecolari e 7.943 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,1% è risultato positivo. Sono invece 1.809 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 66,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 84.279, -0,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 412 (32 in meno rispetto a ieri), di cui 17 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 11 nuovi decessi: 5 uomini e 6 donne con un'età media di 85,1 anni''. Lo comunica la Regione Toscana.



SARDEGNA - Sono 717 i nuovi contagi da covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 18 agosto. Si registrano inoltre altri 4 morti. 663 i casi diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3074 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 ( + 1 ) mentre i pazienti ricoverati in area medica sono 127 ( - 5 ) e 16.169 sono i casi di isolamento domiciliare ( - 1324 ). Si registrano 4 decessi: una donna di 89 anni, residente nella provincia di Nuoro; una donna di 85 anni e due uomini di 89 e 94, residenti nella provincia del Sud Sardegna. Lo rende noto la Regione Sardegna



ABRUZZO - Sono 1.200 i nuovi contagi da covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 18 agosto. Si registrano inoltre altri 8 morti. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – è di 528.207. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi (di età compresa tra 42 e 96 anni, di cui 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3.600. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 499891 dimessi/guariti (+1667 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che gli attualmente positivi in Abruzzo sono 24716 (-475 rispetto a ieri). Di questi, 196 pazienti (-21 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1139 tamponi molecolari (2442028 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4084 test antigenici (4205727).