Covid oggi Italia, 27.747 contagi e 63 morti: bollettino 27 giugno

Sono 24.747 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 27 giugno 2022, secondo numeri e dati covid - regione per regione - nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 63 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 100.959 tamponi, il tasso di positività è al 24,5%. In calo i ricoveri in terapia intensiva (-7) e nei reparti di area non critica (-341).

COVID ITALIA, BOLLETTINO REGIONE PER REGIONE

LAZIO - Sono 3.623 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 27 giugno 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 5 morti. A Roma, segnalati 2.316 casi. "Oggi nel Lazio, su 2.620 tamponi molecolari e 13.744 tamponi antigenici per un totale di 16.364 tamponi, si registrano 3.623 nuovi casi positivi (-3.070), sono 5 i decessi (+3), 597 i ricoverati (+45), 51 le terapie intensive (-1) e 4.557 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22,1%. I casi a Roma città sono a quota 2.316", dice l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

CALABRIA - Sono 724 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 27 giugno 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 4 morti per 2.665 decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.702 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono guarite 191 persone. Crescono i ricoveri, 12 in più per un totale di 173 e, infine, una terapia intensiva occupata in più per un totale di 6.

TOSCANA - Sono 995 i contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 27 giugno. Si registrano inoltre altri 10 morti. 292 i casi confermati con tampone molecolare e 703 da test rapido antigenico registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.196.650 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus.

I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.144.079 (95,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 833 tamponi molecolari e 3.154 tamponi antigenici rapidi, di questi il 25% è risultato positivo. Sono invece 1.397 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 71,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 42.410, -0,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 361 (12 in più rispetto a ieri), di cui 14 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 10 nuovi decessi: 2 uomini e 8 donne con un'età media di 84 anni.

ABRUZZO - Sono 612 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 27 giugno 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registra un morto, come comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

I dimessi/guariti sono 77 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 23.831 (+534 rispetto a ieri). Di questi, 121 pazienti (+9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 4 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 518 tamponi molecolari e 1.722 test antigenici. Del totale dei casi positivi, 88.828 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+134 rispetto a ieri), 121.103 in provincia di Chieti (+168), 98.413 in provincia di Pescara (+161), 104.296 in provincia di Teramo (+104), 8.353 fuori regione (+26) e 4.229 (+19) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

SARDEGNA - In Sardegna si registrano oggi 868 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 776 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.480 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 ( come ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 125 (+19 ); 20.852 sono i casi di isolamento domiciliare (+269). Si registrano 2 decessi: un uomo di 81 e una donna di 83 anni, residenti nella provincia di Oristano.