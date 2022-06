Covid oggi Italia, 28.082 contagi e 70 morti: bollettino 7 giugno

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 28.082 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 7 giugno 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 70 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 233.553 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 12%. Aumentano i pazienti in terapia intensiva, due in più di ieri e 219 in totale, mentre calano i ricoverati con sintomi, che sono 4.342, 111 in meno di ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono 17.543.136 i contagiati dal coronavirus mentre le vittime salgono a 167.089. I guariti in totale sono 16.747.070, 30.848 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia sono 628.977 i positivi al coronavirus, 2.371 in meno di ieri.

I DATI DALLE REGIONI

LOMBARDIA - Sono 4.491 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. I tamponi effettuati sono stati 37.475, per un indice di positività dell'11,9%. I morti sono stati otto, per un totale di 40.609. Negli ospedali lombardi sono ricoverate 493 positivi (+8), di cui in terapia intensiva 30 (-1). In provincia di Milano i nuovi positivi sono 1.677, di cui 723 a Milano città, a Bergamo 262, a Brescia 493, a Como 232, a Cremona 144, a Lecco 148, a Lodi 89, a Mantova 159, a Monza e Brianza 475, a Pavia 235, a Sondrio 37 e a Varese 382.

LAZIO - Sono 3.623 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 7 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 5.317 tamponi molecolari e 23.442 antigenici con un tasso di positività del 12,5%. I ricoverati sono 516, 4 in più da ieri, 32 le terapie intensive occupate, una in meno da ieri, e 2.788 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 2.163.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.274 i nuovi contagi da covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 7 giugno. Si registrano inoltre altri 5 morti. Dall’inizio dell’epidemia, in nella regione si sono registrati 1.495.765 casi di positività, 15.140 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 8.600 molecolari e 6.540 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dell’8,4%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.540.647 dosi; sul totale sono 3.792.639 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,4%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.814.446.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 30 (stabili rispetto a ieri), l’età media è di 68,9 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 676 (-36 rispetto a ieri, -5,1%), età media 76 anni. Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (stabili rispetto a ieri), 1 a Parma (invariato); 1 a Modena (+1); 13 a Bologna (invariato); 1 a Imola (invariato); 3 a Ferrara (-1); 7 a Ravenna (invariato); 1 a Cesena (-1); 2 a Rimini (+1). Nessun ricovero a Reggio Emilia e Forlì (come ieri).

TOSCANA - Sono 1.628 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 7 giugno. Si registra inoltre un altro morto. 12.269 i test effettuati di cui 1.499 tamponi molecolari e 10.770 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 13,27% (64,8% sulle prime diagnosi). 1.157.565 i casi dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.123.786 (97,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.499 tamponi molecolari e 10.770 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,3% è risultato positivo. Sono invece 2.512 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 64,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 23.665, -2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 239 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 19 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 82 anni.

ABRUZZO - Sono 670 i nuovi contagi da covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 7 giugno. Si registrano inoltre altri due morti. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – sale a 408.820. Il bilancio dei pazienti deceduti sale invece a 3.340. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 387.951 dimessi/guariti (+865 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 17.529 (-198 rispetto a ieri). Di questi, 172 pazienti (-6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2067 tamponi molecolari (2339893 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4040 test antigenici (3762239)

CALABRIA - Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 802 i nuovi contagi registrati (su 4.817 tamponi effettuati), +1.274 guariti e nessun morto (per un totale di 2.623 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -472 attualmente positivi, -3 ricoveri (per un totale di 156) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 7).