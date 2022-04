Covid oggi Italia, 29.575 contagi e 146 morti: bollettino 26 aprile

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 29.575 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 26 aprile 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 146 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 182.675 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 16,2%. I ricoveri ordinari sono stati 278, portando il numero totale a 10.328. Calano, invece, le terapie intensive occupate, che sono 409, 7 in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. Complessivamente i ricoveri ordinari salgono a 10.328, 278 in più da ieri, mentre sono 409 quelli in terapia intensiva con 23 ingressi del giorno, sette in meno da ieri. In isolamento domiciliare 1.224.239 persone.



I DATI DELLA REGIONE

CAMPANIA - Sono 4.456 i nuovi casi di Covid emersi ieri in Campania dall'analisi di 19.796 test, 15 i decessi registrati nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi regionale. In Campania sono 40 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 742 quelli ricoverati in reparti di degenza.

LAZIO - Sono 3.396 i nuovi contagi da Coronavirus e 16 morti i morti rilevati oggi, 26 aprile, nel Lazio secondo il bollettino Covid quotidiano. Nello specifico "su 5.151 tamponi molecolari e 14.516 tamponi antigenici per un totale di 19.667 tamponi, si registrano 3.396 nuovi casi positivi (+624), sono 16 i decessi (+5), 1.181 i ricoverati (+42), 66 le terapie intensive (-4) e +5.689 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,3%. I casi a Roma città sono a quota 1.928".

VENETO - Sono 2.002 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 aprile 2022 in Veneto, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.640.107, mentre gli attualmente positivi sono 73.834 nella Regione.

Negli ospedali veneti sono ricoverate 614 persone in area medica e 18 in terapia intensiva. Il totale dei decessi da inizio pandemia è di 14.404 persone in Veneto.

SARDEGNA - Sono 999 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 aprile 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c'è stato alcun morto. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3267 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13, uno in meno da ieri, mentre quelli in area medica sono 318, 7 in più da ieri. Sono 30.531 i casi di isolamento domiciliare, 76 in meno da ieri.

TOSCANA - Sono 1.203 i nuovi contagi da covd in Toscana secondo il bollettino di oggi, 26 aprile. 8.117 i test effettuati, di cui 1.513 tamponi molecolari e 6.604 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 14,82% (74,8% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani.

PUGLIA - Sono 3.036 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 26 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 18.606 tamponi. Le persone attualmente positive in Puglia sono 105.756. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 580. In terapia intensiva, invece, 29 malati. I nuovi casi per provincia - Provincia di Bari: 1.100; Provincia di Bat: 216; Provincia di Brindisi: 322; Provincia di Foggia: 412; Provincia di Lecce: 573; Provincia di Taranto: 251; Residenti fuori regione: 34; Provincia in definizione: 7.

ABRUZZO - Sono 1.291 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 26 aprile, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 364.767. Secondo il bollettino con i dati Covid della Regione, il bilancio dei pazienti deceduti registra 10 nuovi casi (di cui 6 riferiti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl) e sale a 3199. Trecentoventicinque pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 12 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 53123 (-76 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.190 tamponi molecolari (2.250.006 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 6.236 test antigenici (3.516.265). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 17.38 per cento.

EMILIA ROMAGNA - Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.392.317 casi di positività, 2.158 in più rispetto a ieri, su un totale di 11.396 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 5.292 molecolari e 6.104 test antigenici rapidi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 38 (stabili rispetto a ieri), l’età media è di 66,2 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.528. Si registrano 24 decessi.

CALABRIA - Sono 1.316 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 26 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 5.715 tamponi effettuati. Segnalati altri 963 guariti, il numero totale dei decessi è 2.479. Il bollettino, inoltre, registra +346 attualmente positivi, ricoveri stabili (per un totale di 284) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 17).

BASILICATA - Sono 604 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 26 aprile 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 6 morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 2.361 tamponi (molecolari e antigenici). Le persone decedute risiedevano a Genzano di Lucania, Picerno, Pomarico, Potenza, Rionero in Vulture e Terranova del Pollino. Nella stessa giornata sono state registrate 352 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 89 (+6) di cui 2 in terapia intensiva: 62 (di cui 1 in TI) nell'ospedale di Potenza; 27 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 28.974.

VALLE D'AOSTA - Sono 49 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 aprile 2022 in Valle d'Aosta, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto. I positivi attuali sono 1.465, di cui 1.447 in isolamento domiciliare e 18 ricoverati in ospedale. Il totale delle persone guarite è di 32.671 unità, in aumento di 28 rispetto a ieri. Con il decesso, segnalato oggi, salgono a 531 le persone decedute in Valle d’Aosta con diagnosi da Covid da inizio emergenza.