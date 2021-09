Covid oggi Italia, 2.985 contagi e 65 morti: bollettino 28 settembre

Numeri del Coronavirus in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono 2.985 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 28 settembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino di ministero della Salute e Protezione Civile. Registrati altri 65 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 338.425 tamponi con un tasso positività allo 0,9%. Sono 459 le terapie intensive occupate, 29 in meno da ieri. Sono 3.418 i ricoverati, 69 in meno nelle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza ci sono stati 130.807 morti. I guariti sono stati 4.435.370, 5.105 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 98.872 positivi, 2.208 in meno di ieri.



I DATI DELLE REGIONI

LAZIO - Sono 252 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 settembre nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. A Roma i nuovi casi sono 135. "Oggi nel Lazio, su 9.525 tamponi molecolari e 14.366 tamponi antigenici per un totale di 23.891 tamponi, si registrano 252 nuovi casi positivi (+35), in calo rispetto a martedì 21 settembre (-49). Tre i decessi (-1), 388 i ricoverati (-5), mentre sono 57 le persone nelle terapie intensive (-2) e 397 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1%. I casi a Roma città sono a quota 135. Prosegue il calo di casi, decessi, ricoveri e terapie intensive su base giornaliera e settimanale", riferisce l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

SARDEGNA - Sono 49 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 28 settembre. Registrato inoltre un altro morto, si tratta di un 80enne della Città Metropolitana di Cagliari. 2.433 le persone testate e 4.121 tamponi processati tra molecolari e antigenici. In calo i ricoveri, 140 (-3) in area medica, 14 (-1) in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 2.194 persone (196 in meno rispetto a ieri).

BASILICATA - Sono 32 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 28 settembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Eseguiti 795 tamponi molecolari. Si registra un decesso, una persona ricoverata in terapia intensiva all'ospedale San Carlo di Potenza, non vaccinata stando al bollettino della task force. I lucani guariti o negativizzati sono 32. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 41 di cui 2 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.157 (-2).

TOSCANA - Sono 190 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 settembre in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19 anticipato dal presidente Eugenio Giani via social. I nuovi casi sono stati individuati su su 19.554 test, di cui 7.597 tamponi molecolari e 11.957 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,97% (3% sulle prime diagnosi).

PUGLIA - Sono 125 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 settembre in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti. I nuovi positivi sono stati rilevati su 13.458 tamponi. Nuovi casi per provincia: Bari 29; Bat: 26; Brindisi 9; Foggia 22; Lecce: 25; Taranto 18; Fuori regione 0; Provincia in definizione: -4. Le persone attualmente positive sono 2.799. I pazienti covid ricoverati in area non critica in ospedale sono 156. In terapia intensiva ci sono 15 persone.

CAMPANIA - Sono 222 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 28 settembre in Campania, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 3 morti, mentre sono stati 5 quelli registrati oggi ma avvenuti nei giorni precedenti. Le terapie intensive occupate in Campania sono 18, 249 i pazienti ricoverati nei reparti degenza Covid.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 51 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 28 settembre. Si registra inoltre un altro morto: si tratta di un uomo di 94 anni di Palazzolo Dello Stella. 4.031 i tamponi molecolari effettuati grazie ai quali sono stati rilevati 40 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,99%. Sono inoltre 6.787 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 11 casi (0,16%). Scendono a 7 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti rimangono 41.

I decessi complessivamente ammontano a 3.818, con la seguente suddivisione territoriale: 822 a Trieste, 2.023 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 108.643, i clinicamente guariti 68, mentre le persone in isolamento calano a 981. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 113.558 persone (il totale è stato ridotto di due unità a seguito della revisione di altrettanti test positivi) con la seguente suddivisione territoriale: 23.063 a Trieste, 52.467 a Udine, 22.815 a Pordenone, 13.628 a Gorizia e 1.585 da fuori regione. Aprendo un focus sulle classi d'età dei contagi di oggi quella più colpita risulta essere la 0-19 (33,33%), seguita dalla 50-59 (27,45%) e dalla 40-49 (11,76%).

VALLE D'AOSTA - Sono 10 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 28 settembre. Zero, invece, i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi positivi da inizio emergenza sale a 12.120. I positivi attuali sono 68 di cui 65 in isolamento domiciliare e tre ricoverati in ospedale. I guariti sono cinque in più rispetto a ieri per un totale complessivo di 11.578. I casi testati da inizio epidemia sono 85.835, i tamponi fino ad oggi effettuati 186.498, i decessi di persone risultate positive al virus da inizio emergenza ad oggi sono 474.

CALABRIA - Sono 97 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 28 settembre in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.699 tamponi. Da ieri sono stati 218 i guariti. Nella Regione da inizio pandemia ci sono stati 1.400 decessi. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7, mentre sono stabili a 13 le terapie intensive occupate. In isolamento 130 persone.

PIEMONTE - Sono 192 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 28 settembre in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 23.564 tamponi, di cui 17.010antigenici con un tasso di positività allo 0,8%. I ricoverati in terapia intensiva sono 24, uno in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 192, 16 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.445.