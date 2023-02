Covid oggi Italia, 30.911 contagi e 279 morti: bollettino ultima settimana

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono stati 30.911 i nuovi contagi da Coronavirus secondo il bollettino di oggi, relativo ai dati dell'ultima settimana dal 3 al 9 febbraio 2023, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. I nuovi casi sono in calo del 6,4% rispetto alla settimana precedente quando erano 33.042. Si registrano, inoltre, altri 279 morti in 7 giorni, in calo del 36,4% rispetto alla settimana precedente quando erano 439.

I DATI DALLE REGIONI

TOSCANA - Sono 238 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 febbraio in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti. I nuovi casi, 49 confermati con tampone molecolare e gli altri 189 con test rapido, sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.585.196. I guariti crescono dello 0,2% (2.858 persone) e raggiungono quota 1.546.925 (97,6% dei casi totali).

I dati, relativi all'andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento in Toscana risultano pertanto 26.764 positivi, -8,9% rispetto a ieri. Di questi 180 (9 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 9 (stabili) si trovano in terapia intensiva. La lista dei decessi si aggiorna con 6 nuovi decessi: 3 uomini e 3 donne con un'età media di 77,7 anni.

Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 330 tamponi molecolari e 2.568 tamponi antigenici rapidi: di questi l'8,2% è risultato positivo. Sono invece 427 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: il 55,7% di questi è risultato positivo.

VENETO - Sono 543 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 febbraio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. In totale i casi attualmente positivi sono 16479. Sono sette in meno i pazienti attualmente positivi in area non critica e quattro gli attualmente positivi in terapia intensiva.