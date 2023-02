Covid oggi Italia, 33.042 casi e 439 morti: bollettino ultima settimana

Numeri del Covid in Italia, regione per regione, con i dati di Protezione Civile e ministero della Salute

Sono stati 33.042 i contagi da Coronavirus in Italia nel bollettino settimanale di oggi con i dati Covid dal 27 gennaio al 2 febbraio della Protezione Civile e del ministero della Salute.

Continuano a calare i contagi in flessione del 13,4% rispetto alla settimana precedente (quando erano 38.168) ma le morti tornano a crescere: sono stati 439 i decessi in 7 giorni, in aumento del 27,2% rispetto alla settimana precedente (quando erano 345).