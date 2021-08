Covid oggi Italia, 3.674 contagi e 24 morti: bollettino 16 agosto

Sono 3.674 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 agosto in Italia, secondo i dati dell'ultimo bollettino del ministero della Salute. Si registrano altri 24 morti.



Ieri i nuovi casi di positività erano 5.664 e 19 i decessi. Sono 128.456 le vittime da inizio emergenza.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 74.021 tamponi, un numero nettamente inferiore ai 160.870 di ieri, che portano il tasso di positività a salire al 4,8% (ieri 3,5%).

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 3.334 (ieri 3.162), con un aumento di 172 persone rispetto a ieri mentre sono 404 i ricoverati in terapia intensiva (+20 rispetto a ieri), con 32 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.187.186 i guariti (+3.477) e 128.696 gli attualmente positivi (+168).

La Sicilia è la regione con il maggior incremento di nuovi casi (881 in 24 ore), a seguire la Toscana (+527).

I dati delle Regioni:

LOMBARDIA - Sono 138 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, 16 agosto 2021. Si registrano altri 3 morti nelle ultime 24 ore, che portano a 33.860 i decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19.

Da ieri sono stati processati 5.960 tamponi, l'indice di positività è del 2,3%. Nei reparti Covid ordinari sono ricoverate 311 persone, 3 più di ieri, mentre cala di 2 il numero dei pazienti in terapia intensiva, oggi 40.

Sono 43 i nuovi casi nel territorio metropolitano di Milano, di cui 12 nella città capoluogo. Segue la provincia di Varese con 38 nuovi casi. Incremento inferiore negli altri territori della Lombardia: i nuovi positivi sono 10 in provincia di Mantova, 9 a Monza e Brianza, 8 a Lecco, 6 a Pavia, 4 a Bergamo, 3 a Como, 2 a Brescia, 1 a Cremona e Lodi, mentre non si registrano nuovi contagi in provincia di Sondrio.

SICILIA - Sono 881 i nuovi contagi di coronavirus in Sicilia secondo i dati del bollettino di oggi, 16 agosto 2021. Si registrano altri 7 morti, per un totale di 6.148 decessi nell'isola dall'inizio della pandemia di covid-19. La Sicilia, a rischio zona gialla, è ancora la Regione che ha fatto registrare l'incremento più alto dei nuovi casi.

Gli attuali positivi salgono a quota 18.733. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 184 a Palermo, 181 a Catania, 95 a Messina, 261 a Ragusa, 39 a Trapani, 82 a Siracusa, 4 a Caltanissetta, 3 ad Agrigento e 32 a Enna.

TOSCANA - Sono 527 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 16 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un'età media di 76,3 anni. Sono stati eseguiti 4.901 tamponi molecolari e 986 tamponi antigenici rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 9% (19,7% sulle prime diagnosi). I ricoverati sono 334 (14 in più rispetto a ieri), di cui 37 in terapia intensiva (4 in più). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente.

PUGLIA - Sono 103 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 16 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, non si registrano morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 5.905 test. Le persone attualmente positive sono 4.235. I pazienti Covid ricoverati in area non critica sono 136. In terapia intensiva, invece, 23 persone.

ABRUZZO - Sono 15 i nuovi contagi da Covid registrati oggi, 16 agosto, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 77.550. Lo riferisce il bollettino regionale. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.518. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 73.026 dimessi/guariti (+41 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2006 (-26 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in ospedale in area medica sono 61 (+5 rispetto a ieri); 5 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1940 (-31 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 876 tamponi molecolari (1294304 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 638 test antigenici (636167). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.99%.

EMILIA ROMAGNA - Sono 458 i nuovi contagi di coronavirus in Emilia Romagna secondo i dati del bollettino di oggi, 16 agosto. Si registrano altri 2 morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati eseguiti 11.047 tamponi. L'indice di positività è del 4,1%.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 36,7 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 110 nuovi casi e poi Rimini (69) e Bologna (66). Seguono Ferrara (52) e Parma, Ravenna e Reggio Emilia, ognuna con 36 casi. Quindi il Circondario Imolese (25), Cesena (13), Piacenza (10) e Forlì (5).

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 13.278 (+135 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 12.894 (+112), il 97% del totale dei casi attivi.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.302. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 40 (+5 rispetto a ieri), 344 quelli negli altri reparti Covid (+18). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 3 a Parma (invariato), 2 a Reggio Emilia (invariato), 10 a Modena (+1), 11 a Bologna (+2), 2 a Imola (invariato), 7 a Ferrara (invariato), 1 a Ravenna (invariato), 3 a Rimini (+1). Nessun ricovero a Forlì e Cesena.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 5.489.796 dosi; sul totale sono 2.524.153 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 16 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 agosto in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. Nel dettaglio, oggi in Friuli Venezia Giulia su 740 tamponi molecolari sono stati rilevati 6 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,81%. Sono inoltre 406 i test rapidi antigenici realizzati dai quali sono stati rilevati 10 casi (2,46%). Nella giornata odierna non si registrano decessi. Sono 7 le persone ricoverate in terapia intensiva e 30 i pazienti in cura in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.792, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.014 a Udine, 672 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 104.519, i clinicamente guariti 125 mentre le persone in isolamento sono scese a 855.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 109.328 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.632 a Trieste, 51.104 a Udine, 21.874 a Pordenone, 13.239 a Gorizia e 1.479 da fuori regione. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale non sono state rilevate positività e non risultano esserci stati contagi tra gli ospiti delle strutture residenziali per anziani né tra gli operatori delle stesse. Si registra invece un caso positivo da rientro dagli Stati Uniti.

LAZIO - Sono 419 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 agosto nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. Oggi nel Lazio "si registrano 419 nuovi casi positivi compresi i recuperi (-48), i nuovi casi positivi sono 55 in meno rispetto a lunedì 9 agosto. 0 decessi compresi i recuperi (-1) i ricoverati sono 493 (+37), le terapie intensive sono 70 (+3), i guariti sono 857. I casi a Roma città sono a quota 221" comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Nel dettaglio dei dati, nella Asl Roma 1 si registrano 42 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; nella Asl Roma 2 sono 155 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; nella Asl Roma 3 sono 24 i nuovi casi, isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; nella Asl Roma 4 si registrano 5 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; nella Asl Roma 5 sono 44 i nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; nella Asl Roma 6 sono 73 i nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. In nessuna Asl si registrano decessi.

Nelle province si registrano 76 nuovi casi: nella Asl di Frosinone si registrano 4 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; nella Asl di Latina si registrano 41 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi; nella Asl di Viterbo si registrano 31 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Anche nelle province zero decessi.